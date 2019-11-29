脫歐機會大增？英國會選舉 民調：執政黨贏面大

2019-11-29 15:30 世界日報 編譯 世界日報 編譯 葉亭均 ／綜合28日電



民調顯示，英國當前執政的保守黨可望在12月12日的國會選舉大勝，將比其他政黨總和多贏68席，取得逾30年來最多席次，這代表首相強生有望順利推動英國脫歐。歐新社 分享 facebook

最新民調顯示，英國當前執政的保守黨可望在12月12日的國會選舉大勝，將比其他政黨總和多贏68席，取得逾30年來最多席次，這代表首相強生有望順利推動英國脫歐，減輕相關不確定性，消息激勵英鎊兌美元28日盤中升值至一周來最高，兌歐元更逼近七個月高點。

根據民調機構YouGov的調查，在英國下議院650席中，強生的保守黨可望贏得359席，較2017年的317席大有進展；最大在野黨工黨預估贏得211席，代表損失51席，為二戰後第二差的成績。這次民調運用的多層回歸與事後分層（MRP）模型曾精準預測2017年英國大選結果。

保守黨取得過半席次，有助強生能在明年1月31日前，履行讓他的脫歐方案在國會順利過關的承諾，也讓強生在與歐盟後續的談判中，有更多可做出讓步的空間。

民調結果帶動英鎊兌美元28日盤中升值0.3%，報1英鎊兌1.2965美元，兌歐元也生致0.85英鎊，為5月6日來最高。

澳洲聖喬治銀行首席經濟學家陳佳努（音譯）表示：「民調結果顯然對於英鎊是好消息，因為市場對英國脫歐協議順利過關形成更鞏固的看法。」

在英國12月大選前，英鎊匯率的走勢一直緊隨民調結果，例如26日民調顯示，保守黨僅以些許差距勝出，拖累英鎊走貶。市場偏好由取得多數席次政府所帶來的確定性。彭博資訊的調查也顯示，對於押注英鎊升值的投資人而言，保守黨勝選是最佳的結果。

三菱日聯銀行駐倫敦外匯策略師哈德曼（Lee Hardman）在民調出爐前表示，若保守黨與工黨差距大幅縮小，可能拖累英鎊貶到1.28美元以下 ，另一方面，在選前也難以見到英鎊匯率升破1.3美元。