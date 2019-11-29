影／德國首度誕生貓熊雙胞胎 打嗝萌樣曝光

2019-11-29 11:51 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



德國柏林動物園（Zoo Tierpark Berlin）28日公布其中一隻雙胞胎貓熊的影片，只見睡眼惺忪的牠猛打嗝，萌樣讓網友大力點讚。

這是首度在德國產下的貓熊雙胞胎。園方28日表示，牠們重量約5公斤，相較於8月31日剛出生時，分別增加186公克和136公克，目前健康狀態相當良好。保育員一開始將貓熊媽媽夢夢（Meng Meng）的奶裝進奶瓶餵牠們，但雙胞胎現在已可自行進食。