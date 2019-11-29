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日本10月工業生產減少4.2%

2019-11-29 08:57經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

根據日本政府今天（29日）公布的資料，日本10月工業生產較9月減少4.2%，比市場預期的2.1%低很多，同時逆轉了9月時上升1.7%的勢頭。

日本經濟產業省調查製造商的預期是，工業生產11月會跌1.5%，12月則將會再有1.1%的增長。

日本東京附近的京濱工業區。 路透
日本東京附近的京濱工業區。 路透
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