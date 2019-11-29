日本10月工業生產減少4.2%

2019-11-29 08:57 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



根據日本政府今天（29日）公布的資料，日本10月工業生產較9月減少4.2%，比市場預期的2.1%低很多，同時逆轉了9月時上升1.7%的勢頭。