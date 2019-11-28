德國「被遺忘權」案勝出新例 爭議仍難解

2019-11-28 20:00 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



被遺忘權案又一個新案例，這次是以申請人勝出。(photo by Flickr) 分享 facebook 德國憲法法院日前裁決，曾為兇手的男子有權依照「被遺忘權」，向出版物與搜尋引擎申請移除名字。這名兇手在1981年犯下謀殺罪，他獲釋後不願其家人受到名譽問題，持續以歐盟規範的人權、被遺忘權申請移除消息連結。但在歐盟與Google的遺忘權訴訟時，是由後者勝出（代表不需移除），顯見被遺忘權依然是爭論不休的議題。

盼移出搜尋列

根據《福斯新聞網》報導，德國憲法法院日前對一起涉及被遺忘權案的上訴作出裁決，宣判兇手的被遺忘權勝出，這名兇手是在1981年殺害2人，當時殺人案還被以故事模式出版在週刊上，鬧得沸沸揚揚，但兇手於2002年獲釋後，他不願家人持續受到惡名困擾，盼能以歐盟保障的被遺忘權申請在互聯網上移除名字搜尋。

這位名兇手聲稱，獲釋後難得到社會信任，而且在2009年發現有3篇與犯罪有關的文章都有他的名字，這幾篇文章屬於開放搜尋的出版物，很難使自己的污名隨著時間被遺忘，因此特別申請從搜尋引擎與出版物上都移除名字，最終也上訴翻盤勝出。

過往著名判例

而這也不是首次出現引發廣議的被遺忘案，據過往《衛報》去年4月的報導，當時2起商業相關的案件同時申請上訴，被代稱為「NT1」與「NT2」，前者是密謀作假案，後者是密謀截取通訊資訊。

但最終這2起案件審判結果相反，Google被判無需移除NT1的搜尋連結，NT2卻如本篇德國兇手、上訴移除成功，當時法院給出的原因是公共利益，若刪除NT1相關資料，怕有人再受假帳資訊誤導，不符公眾利益，而NT2只是影響第三人隱私，考慮到該犯人已找到新工作與新生活，認為被遺忘權大於公眾知的權利，所以獲得上訴成功。

法理上無共識

不過，對比今年稍早也發生的被遺忘案訴訟，結果卻成矛盾，據當時《ABC網》報導，歐盟與Google發生被遺忘案的爭議，那時歐洲最高法院裁決卻是後者勝利，聲明谷歌公司沒有義務同意數據商提出的取消引用申請，意指谷歌不用特別移除相關的名字連結。

對比這幾起被遺忘案，不難發現全球在法理上還無法達成共識：究竟要依循歐盟保障的基本人權「被遺忘權」，抑或保障網路審查的自由與言論自由。目前只能依照個案處理，由當事人提出申請，經由法院審理，決定「被遺忘權」是否大於「公眾知的權利」。

圖說：被遺忘權案又出現一個新案例，這次是以申請人勝出。(photo by Flickr)

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