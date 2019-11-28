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反毒戰怎麼打？墨西哥：美國別過度干預

2019-11-28 19:54台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

美國總統川普忍無可忍說要大打墨西哥毒梟，卻被該國總統洛佩斯（右）喊停，聲稱美軍別...
美國總統川普忍無可忍說要大打墨西哥毒梟，卻被該國總統洛佩斯（右）喊停，聲稱美軍別越線。（photo by Wikimedia）
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針對美國總統川普日前宣佈，把墨西哥販毒集團列為恐怖組織，盼進入墨國對毒梟進行打擊，墨西哥總統洛佩斯27日明白回應：「接受合作、不接受干預！」洛佩斯強調，當局致力於打擊販毒集團，也盼達成當選宣言「終結毒品戰爭」，但不能容忍主權受侵犯，意指川普的打毒行動不能「越線」。

主權不容侵犯

根據《英國廣播公司》報導，墨西哥境內的毒品戰爭（War on Drug）是源於2006年的打毒政策，沒想到毒梟勢力不弱反增，讓每任墨國總統都把打毒當成宣言，左翼總統洛佩斯也不例外；但洛佩斯前陣子釋放著名毒梟古茲曼之子，還聲稱要「用擁抱代替子彈」的懷柔政策來打反毒戰，都遭到抨擊「打毒不力」。

加上本月初的毒梟攻擊，導致包含美國人的死亡，直接引燃美國對這場反毒戰的怒火，川普26日宣佈把墨國毒梟列為恐怖份子，並於隔日說要進軍墨國境內打毒，此言在27日遭到洛佩斯反對，洛佩斯重申當初選舉宣言，保證一定解決毒梟問題，但他認為墨西哥主權不得被侵犯，亦即願接受美國提供協助來打毒，但不接受美國越權著手打毒，更不能接受跨境行動。

雖然川普的聲明被洛佩斯「打槍」，但他的確對墨國毒梟造成大麻煩，隨著他們被列上美國的恐怖份子名單後，毒梟想透過相關組織操作資金都會被美國金融機構直接凍結，這讓毒梟購買武器、裝備，甚至毒品交易的難度都會上升。

毒梟勢力大

儘管如此，據網路媒體《Luxury Feature》報導，讓墨國的毒梟集團要在短期內元氣大傷並非易事，該國毒梟常年為領地、貨品、金錢而戰，更在其控制地區收買政府官員，勾結各大商界，勢力網遍佈全國。

即便遇到每任總統的強力打擊，墨國的3大毒梟團體擴張速度還是遠勝於被圍剿，據信其中的一個集團哈利斯科（Jalisco）手握超過200億美元的資產，武器庫還有著能打下配有火箭榴彈的直昇機，美國與墨國的打毒任務堪稱任重道遠。

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墨西哥川普毒品

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