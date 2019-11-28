未解叛軍問題 剛果民眾抗議聯合國部隊

2019-11-28 19:45 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



聯合國駐剛果特派部隊在貝尼市的營地遭示威民眾破壞。（photo by 網路截圖） 分享 facebook 「他們需要走人，聯合國的部隊在這沒有任何作用！」為譴責聯合國駐剛果特派部隊（MONUSCO）對平民的保護不周，非洲剛果民主共和國（DRC）民眾本週開始對聯合國大規模抗議，範圍橫跨剛果東部的多個城市。剛果近期除了仍受伊波拉疫情打擊，還遭受叛軍軍閥的襲擊，全國上下都進入混亂的狀態。

人民未感到受保護

根據《法新社》報導，剛果的流亡軍閥「聯合民主軍（ADF）」從上個月底便不斷發動攻擊，目前已造成超過80人死亡，包括本週在貝尼市的一波屠殺襲擊。對維和部隊失去信任的民眾，25日開始圍攻聯合國在貝尼市附近的營地，一位示威者表示，「我們是帶著愛國心來示威的，當叛軍屠殺正在發生時，理當要保護平民的聯合國駐剛果特派部隊卻袖手旁觀。」

《半島電視台》的報導指出，剛果民主共和國的東部地區為許多軍閥的根據地，包括惡名昭彰的聯合民主軍。約在一個月前，剛果光方武裝部隊宣布將清掃該區的軍閥，隨後造成了為期數週的軍事衝突，許多平民因此喪命。

恐影響防疫工作

駐當地記者萬巴索表示，「人們在問『為什麼聯合國在這裡呢？』，有人說他們的軍隊雜亂無章，人民完全沒有受保護的感覺。」面對被稱無能的指控，聯合國駐剛果特派部隊回應表示，若沒有得到國家的同意以及國軍的合作，特派部隊是無法出兵的。

剛果近期的動亂也影響到伊波拉疫情的防治工作，剛果此次的疫情為史上第二嚴重，去年8月至今已導致超過2100人死亡。現階段的世界衛生組織（WHO）26日宣佈將49位「非必要」工作人員移開伊波拉疫情區域，聯合國健康機構發言人表示，「我們需要法規及秩序的重整，才能執行重要的防疫任務。」

【更多精采內容，詳見 】