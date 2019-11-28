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美迫英買原廠藥 工黨握有密會文件

2019-11-28 17:20台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

英國工黨黨魁柯賓取得一份政府內部文件，指出保守黨政府與美國6次秘密協商。首相強森...
英國工黨黨魁柯賓取得一份政府內部文件，指出保守黨政府與美國6次秘密協商。首相強森澄清，他絕對沒有將英國健保拿來交易。(Photo by 影片截圖)
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英國保守黨政府秘密將健保醫院賣給美國？工黨黨魁柯賓27日取得一份政府內部文件，指出保守黨政府與美國6次秘密協商，其中美方不斷要求英國的國民保健署購買較貴的美國原廠藥。學者認為，雖然美國沒有意圖買下英國健保特約醫院，其態度已足以令人擔憂。首相強森澄清，他絕對沒有將英國健保拿來交易。

要求英國買原廠藥

根據《BBC》和《半島電視台》報導，柯賓所掌握的451頁報告包含了2017至2019年的6次秘密協商，作為在正式貿易談判的會前會，涵蓋了健康、農業和氣候變遷等議題，美國希望英國能開放「所有的」市場，不過文件中都未呈現英國同意或反對的態度。

針對健康的議題，美國希望國民保健署能夠向美國藥廠購買原廠藥，拒買較便宜的「學名藥」（在原廠藥的專利權過期後，其他合格藥廠以同樣成份與製程生產已核准之藥品），據估計每周將增加50萬英鎊的支出。國民保健署作為中央健保機構，擁有較大的議價能力，所以可快速取得較便宜的學名藥。

政治分析師達揚認為，即使美國沒有展現意圖買下英國的健保特約醫院，然而從國民保健署的觀點來看，美國的態度已足以令人擔憂。

國民保健署是在1948年由當時的工黨政府設立的。「非賣品！」柯賓表示，英國的健保系統絕對不允許被放在談判桌上。他指出，美國打算將公共服務私有化推廣到英國。

各黨皆表達擔憂

對此，強森稱柯賓的指控毫無道理，表示這是工黨轉移焦點的策略，因工黨正被質疑反猶太的立場，並保證英國國民保健署絕不會被拿來交易。國際貿易大臣特拉斯表示，柯賓對文件內容撒謊。

然而，其他黨紛紛對保守黨與美國的秘密協商表達擔憂。前綠黨黨魁盧卡斯表示，保守黨的宣稱已經不可信了。自由民主黨的布雷克指出，文件內容恐將造成大眾恐慌。第三大黨蘇格蘭民族黨27日發佈一份宣言，更要求禁止將國民保建署作為貿易協議的籌碼。

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英國健保保守黨

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