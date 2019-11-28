示威？ 俄向美展示高超音速飛彈系統

2019-11-28 17:50 世界日報 編譯中心／綜合27日電



俄羅斯國防部26日表示，他們首度向美國檢查員展示俄羅斯的新型核子飛彈系統「先鋒」（Avangard），稱此舉是在顯示重要的《新削減戰略武器條約》（New START）仍具效力。

「先鋒」系統是一種高超音速滑翔載具，用於安裝在洲際彈道飛彈上，其彈頭能以20倍音速飛行。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）先前吹捧這是領先時代的幾項新式武器之一。俄羅斯是目前唯一宣稱擁有高超音速武器的國家。

俄羅斯將在12月部署「先鋒」系統，俄軍宣稱它的飛行高度，低於反導系統最低攔截高度，即使短程防空飛彈也難以攔截。

2011年生效的新削減戰略武器條約，限制全球最大的兩個擁核大國，每國可部署的戰略核子彈頭數量，不得超過1550枚；也限制美、俄兩國可擁有的核彈發射器，和已部署的陸基、潛射飛彈及可掛載核武器的轟炸機數量。

由於美俄均不再履行延續逾30年的《中程飛彈條約》，2021年到期的《新削減戰略武器條約》可謂是防止美俄進入無限制軍備競賽的最後一道大關卡。普亭已表示俄羅斯準備延長條約，但是美國對此興致缺缺。據《今日俄羅斯》報導，俄方已經提出所有必要文件，準備進行延長條約的會談，但目前為止華府沒有回應。

川普2017年曾告訴普亭，他認為那對美國來說是個糟糕的協議。美國官員表示，川普明年才會決定是否延長條約。

新戰略武器裁減條約是2010年由前任美國總統歐巴馬與俄羅斯簽下。