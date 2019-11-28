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北韓再射飛彈！川金二會後第13次 頻率之高歷年僅見

北韓再射飛彈 川金二會後第13次

2019-11-28 16:19聯合報 編譯莊蕙嘉／即時報導

韓聯社報導，北韓28日再度發射至少一枚飛行物，這是今年二月「川金二會」破局以來，...
韓聯社報導，北韓28日再度發射至少一枚飛行物，這是今年二月「川金二會」破局以來，北韓第13度發射飛彈，頻率之高為歷年僅見。圖為北韓10月2日發射的潛射彈道飛彈。 法新社
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韓聯社報導，南韓聯合參謀本部表示，北韓28日再度發射至少一枚飛行物，這是今年二月「川金二會」破局以來，北韓第13度發射飛彈，頻率之高為歷年僅見。

關於北韓發射的飛彈種類和數量目前尚未有進一步資訊。北韓上一次試射飛彈是10月31日，於南韓總統文在寅喪母後兩天發射兩枚短程彈道飛彈

彈道飛彈北韓南韓

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