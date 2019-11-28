澳智庫：中國全球使領館數量 首度超越美國

2019-11-28 13:09 世界日報 中國新聞組╱北京28日電



澳洲智庫羅伊國際政策研究院表示，中國在全球開設的外交館處數量首度超越美國，是中國布局全球野心的又一證明，中國新增的外館包括布吉納法索等。

英國廣播公司（BBC）引用羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）的報告報導，中國近年迅速增設外交館處，2016年在數量上還比美國及法國少，隔年就超越法國，今年則一躍居冠，新設館處的地點包括布吉納法索、多明尼加、薩爾瓦多、甘比亞、聖多美普林西比等。

中央社引述外媒報導，由於幾個原本與台灣建有外交關係的國家轉而承認中國大陸，使得中國大陸今年仍維持在外交網絡上急速崛起的趨勢。

羅伊國際政策研究院的研究員在這份兩年一度的全球外交指數報告中表示，中國在全球已有276個外交館處，以3個之差首度超越美國外交館處的數量。

羅伊國際政策研究院分析，這個現象可解讀為地緣政治勢力移轉的前兆，美國總統川普刪減預算，又留不住職業外交官，美國外交「已進入一種邊緣時期（period of limbo）」。

美國已有一段時間未開設新的外交館處，去年還被迫關閉在俄羅斯聖彼得堡的領事館。

俄國前雙面間諜斯克里帕爾在英國遭神經毒劑攻擊，英國指控俄羅斯是幕後黑手，美國認定這項行動「違反國際法使用化學或生物武器，或使用致命化學或生物武器對付自己的國民」，宣布驅逐境內60名俄羅斯外交人員；俄羅斯為了報復，也關閉美國駐聖彼得堡領事館，並驅逐美國外交人員。

美國在駐外館處數量上雖略遜中國一籌，但仍是接納最多國家開設大使館或領事館的地方，共61國開設342個據點，多於在中國的256個。