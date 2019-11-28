陸第四艘航母 兩年內動工

2019-11-28 14:25 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 胡夢瑋 ／綜合報導



中國第一艘自製航母檔案照。 路透 分享 facebook

第五艘航母 因技術、成本喊卡

香港「南華早報」28日報導，中國大陸海軍計畫打造第四艘航母，最快兩年內動工。但報導引述知情人士表示，第五艘航母建造計畫因技術層面挑戰及成本高昂暫時喊卡。

中國目前只有遼寧號一艘航母服役，遼寧號為前蘇聯航母改造而成。中國自建的第一艘航母Type 001正在進行海上測試，可能很快就能服役。Type 001本月中旬經由台灣海峽航行到海南島。

較先進的航母Type 002計畫始於兩年前，一名海軍知情人員表示，第二艘Type 002最快於2021年開始生產。

不過，下一代航母計畫似乎暫時擱置，因為工程人員正設法克服技術問題。另一名知情人士則說，中國目前的航母計畫都採用傳統動力，但海軍高層曾考慮打造科技更先進的核子動力航母。中國雖擁有核子潛艇，但尚未掌握核子航母的反應爐能力。

全球最大造船集團、中國船舶集團（CSIC）26日在北京揭牌，該集團由中國船舶工業集團有限公司與中國船舶重工集團有限公司聯合重組成立。

南華早報報導，根據知情軍方人士，合併案將增加中國船舶集團的競爭力，但不會加速航母的建造過程。工程人員發現一些問題，主要是研發新世代艦載戰機。

美國「國家利益」雜誌27日刊登的文章指出，遼寧號可搭載24架殲-15戰機，Type 001可載36架殲-15和其他支援飛機、直升機。

中國「環球時報」指出，區域型戰鬥中，可能要有40架戰機才能掌握空中優勢。美國的尼米茲級航母可載約60架戰機，福特級更可載75架左右。