親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普突簽「護港雙法」！ 中國港府同步暴怒但不反擊？

韓國瑜頻用「痔瘡、屁股比喻」惹議 醫師鄧惠文分析關鍵原因

陸第四艘航母 兩年內動工

2019-11-28 14:25聯合晚報 編譯胡夢瑋／綜合報導

中國第一艘自製航母檔案照。 路透
中國第一艘自製航母檔案照。 路透
分享

第五艘航母 因技術、成本喊卡

香港「南華早報」28日報導，中國大陸海軍計畫打造第四艘航母，最快兩年內動工。但報導引述知情人士表示，第五艘航母建造計畫因技術層面挑戰及成本高昂暫時喊卡。

中國目前只有遼寧號一艘航母服役，遼寧號為前蘇聯航母改造而成。中國自建的第一艘航母Type 001正在進行海上測試，可能很快就能服役。Type 001本月中旬經由台灣海峽航行到海南島。

較先進的航母Type 002計畫始於兩年前，一名海軍知情人員表示，第二艘Type 002最快於2021年開始生產。

不過，下一代航母計畫似乎暫時擱置，因為工程人員正設法克服技術問題。另一名知情人士則說，中國目前的航母計畫都採用傳統動力，但海軍高層曾考慮打造科技更先進的核子動力航母。中國雖擁有核子潛艇，但尚未掌握核子航母的反應爐能力。

全球最大造船集團、中國船舶集團（CSIC）26日在北京揭牌，該集團由中國船舶工業集團有限公司與中國船舶重工集團有限公司聯合重組成立。

南華早報報導，根據知情軍方人士，合併案將增加中國船舶集團的競爭力，但不會加速航母的建造過程。工程人員發現一些問題，主要是研發新世代艦載戰機

美國「國家利益」雜誌27日刊登的文章指出，遼寧號可搭載24架殲-15戰機，Type 001可載36架殲-15和其他支援飛機、直升機。

中國「環球時報」指出，區域型戰鬥中，可能要有40架戰機才能掌握空中優勢。美國的尼米茲級航母可載約60架戰機，福特級更可載75架左右。

戰機海軍航空母艦

相關新聞

選舉民調擁優勢 強生吞定心丸

2019-11-28 14:06

英媒：女王可能2021年退休 查爾斯將成攝政王

2019-11-28 13:37

貼文讚納粹軍服 德國防部急道歉

2019-11-28 13:17

扼殺新聞獨立！官方警告媒體禁止引用外國消息來源

2019-11-28 11:24

上次正確預測英選舉的YouGov：強生可擁有68席優勢

2019-11-28 10:45

英12月大選 民調：強生保守黨料領先68席居多數

2019-11-28 10:01

伊拉克反政府示威升溫 火燒伊朗領事館

2019-11-28 09:56

梅克爾：德國5G要有高安全標準 不會一開始就禁華為

2019-11-28 07:36

阿爾巴尼亞強震增至30死 救難人員搶救雙胞女娃

2019-11-28 04:43

土耳其外長：俄製飛彈系統不會買來擺著不用

2019-11-28 01:08

歐盟對大陸政策 梅克爾盼口徑一致

2019-11-28 00:05

歐盟提「碳邊境稅」 大陸反彈

2019-11-27 23:58

歐盟新團隊亮相 誓言抗氣候變遷

2019-11-27 23:53

唯一戰勝AlphaGo人類棋手 南韓棋王李世石退休

2019-11-27 22:54

圖斯克：川普盼歐盟分裂 恐成歐洲最大挑戰

2019-11-27 22:51

德國社民黨將選出新黨魁 梅克爾政治生涯添變數

2019-11-27 21:57

法軍直升機相撞釀13死 黑盒子已尋獲

2019-11-27 21:42

梅克爾就華為與香港問題表態 歐盟最大危機之一

2019-11-27 21:16

毒品科技漸氾濫 歐盟委員籲修法

2019-11-27 19:52

IMF紓困款 阿根廷總統當選人：上任後不再拿

2019-11-27 18:33

印度最高法院批德里空汙 居民被炸死勝過被毒死

2019-11-27 17:21

犒賞忠誠！俄羅斯總統普亭隨扈 3年內5人高升正副市長

2019-11-27 17:10

希臘克里特島外海規模6.0地震 尚未傳出災損

2019-11-27 16:47

英相強生揚言明年底完成自貿談判 歐盟打臉不可能

2019-11-27 16:40

千輛拖拉機上街頭 德國農民癱瘓柏林

2019-11-27 14:49

政治趨勢／澳智庫：陸在全球使領館數首度超越美國

2019-11-27 14:45

南非核電廠廢燃料池爆滿 將擴充貯存空間

2019-11-27 14:36

新加坡首度動用假新聞法案 「判定權落入政府手中」

2019-11-27 14:34

法國打擊家暴 施虐者要戴電子腳環

2019-11-27 14:23

馬爾他女記者之死 政府高官紛下台

2019-11-27 14:06

慘！德國10億遭竊珠寶全都沒保險 警方破案壓力大

2019-11-27 13:45

伊波拉末日！剛果民眾圍攻UN駐軍總部，WHO緊急疏散

2019-11-27 13:24

影／震驚！哥倫比亞潛艇運毒 首見橫渡大西洋直抵歐洲

2019-11-27 12:01

英國冷凍貨櫃車39屍案 首批遺體運回越南

2019-11-27 11:49
看更多

熱門文章

歷年最年長國際小姐日本代表 網友：「普通」的美女才好！

2019-11-27 15:30

錄影期間突感不適！廚神當道名廚羅茲猝死 享年59歲

2019-11-28 09:27

美國跟「第三世界」沒有兩樣？基礎建設比不上他國

2019-11-28 11:01

比印度還扯！這國家性騷無罪 大法官出國亂摸臀

2019-11-28 10:00

不是兇宅還全新裝潢！套房租金比停車位便宜 網一看秒懂原因

2019-11-27 21:55

騙過抖音演算法？她教化妝同時批新疆集中營 影片爆紅

2019-11-27 18:12

Panasonic退出半導體 晶片製造事業將賣給新唐

2019-11-28 09:05

當求婚不再流行，Tiffany做了什麼事，變年輕人心中「潮牌」？

2019-11-28 07:59

18歲少女「斬首」家犬頭放抽屜 家人驚悚收到虐殺照片

2019-11-28 11:45

影／可曾見過如此大群海龜？空拍畫面美得令人屏息

2019-11-28 12:02

川普簽署香港人權法案 美中貿易協議添變數

2019-11-28 08:13

母難產離世…小學女發奮讀書 跪墳前淚讀成績感動萬人

2019-11-27 21:55

共和黨誤傳選舉策略文件給對手 文中曝擔憂川普害大選

2019-11-27 18:31

川普：美中簽協議 進入最後關頭

2019-11-27 23:50

主播寄病假信糗出包 同業惡搞他集體擺壇放供品

2019-11-27 15:21

川普貼自己的洛基合成照但沒解釋 網友狂猜他的內心OS

2019-11-28 10:13

學者：川普簽香港法案表示美中貿協大致底定

2019-11-28 11:16

亞馬遜倉庫比其他物流業更危險 罪魁禍首竟是它們

2019-11-27 21:15

他化療掉髮做「假髮刺青」卻出包 整顆頭變詭異青藍色

2019-11-28 11:12

「太想要iphone11」綁走2歲女童 鄰居大媽謊稱孤兒賣網友

2019-11-27 17:01

唯一戰勝AlphaGo人類棋手 南韓棋王李世石退休

2019-11-27 22:54

女嬰有巨大黑胎記 神父稱「斑點恐會傳染」拒幫受洗

2019-11-28 09:52

俄國的乳牛走在科技先端！戴VR眼鏡紓壓兼催奶

2019-11-27 22:35

美國德州一化學廠爆炸 居民緊急疏散至少2人送醫

2019-11-27 18:28

影／傻眼！這座窮人版摩天輪不用電 全靠人力轉動

2019-11-27 17:10

全球央行：追逐風險浪潮 低利率扭曲市場

2019-11-27 23:49

植物性食物一定健康？營養學家澄清4大誤解

2019-11-27 15:42

抖音道歉了！批新疆集中營爆紅少女取回帳號

2019-11-28 13:54

土耳其外長：俄製飛彈系統不會買來擺著不用

2019-11-28 01:08

200隻驢子退休 墨西哥「驢車」收垃圾走入歷史

2019-11-27 16:23

「總統不是國王」？川普以這個理由槓法官

2019-11-27 17:34

梅克爾就華為與香港問題表態 歐盟最大危機之一

2019-11-27 21:16

梅克爾：德國5G要有高安全標準 不會一開始就禁華為

2019-11-28 07:36

消失無蹤的「基因編輯嬰兒」之父

2019-11-27 20:05

川普嗆：墨西哥販毒集團 列恐怖組織

2019-11-27 23:48

阿爾巴尼亞強震增至30死 救難人員搶救雙胞女娃

2019-11-28 04:43

「愛在」系列三部曲導演：川普的自戀救了美國

2019-11-27 16:13

因禍得福！他摔斷腿後買彩券 結果爽中3000萬頭獎

2019-11-27 15:02

歐盟對大陸政策 梅克爾盼口徑一致

2019-11-28 00:05

圖斯克：川普盼歐盟分裂 恐成歐洲最大挑戰

2019-11-27 22:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top