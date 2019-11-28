貼文讚納粹軍服 德國防部急道歉

2019-11-28 13:17 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



德國陸軍官方社群日前貼出一則向納粹軍服表達讚賞的貼文。（photo by Instagram） 分享 facebook 德國陸軍官媒日前一則貼文，公開讚賞納粹時期軍服，既「經典」又「時尚」，引起一陣輿論撻伐，聯邦國防部也趕緊發出聲明道歉，並將該文刪除。國防部發言人塞伊斯表示：「該則貼文確實不妥，但並無任何向極端主義或納粹致敬的意圖。」

讚納粹照惹議

根據《歐洲新聞台》報導，德國陸軍的官方社群媒體日前貼出向納粹時期軍裝表示讚賞的貼文，引起軒然大波，之後該文立刻被刪除。德國聯邦國防部則發出聲明道歉，表示這是一件重大的失誤。聲明寫道：「任何的極端主義，或鼓勵極端主義的行為都不會被聯邦軍接受。」

照片中保存良好的納粹時期軍裝，正位於德國德勒斯登的軍事博物館內，貼文中「經典」的標籤註記，讓民眾認為有推崇納粹主義的疑慮。納粹軍服曾被認為是最時尚的軍裝，因為每一件軍服都是針對個別軍官及士兵量身訂做。然而，當時的納粹軍人也都得對希特勒宣誓效忠。

德國謹記歷史教訓

據《美國廣播公司》報導，博物館保存文物應是要讓人民記住這段歷史，以免重蹈覆轍。德國於二戰後，大力的對當時的時空環境做出檢討，被視為落實轉型正義最成功的國家，國內有許多完整保留的集中營，都是為了讓人民記得這段殘害超過百萬人類的歷史。

國防部發言人塞伊斯說明，照片中軍裝是好萊塢巨星湯姆克魯斯演出《行動代號：華爾奇麗雅》時所穿著的服裝，並說：「該則貼文是一無心的過錯，並不帶有任何推崇納粹的訊息。」然而他也承認該文確實不妥，將待調查結果出爐後究責。

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