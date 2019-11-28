扼殺新聞獨立！官方警告媒體禁止引用外國消息來源

2019-11-28 11:24 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



坦尚尼亞政府27日對當地媒體發出警告，媒體若在報導中引用外國機構、人士消息來源，政府將採取法律行動。

美國與英國對24日的坦尚尼亞地方選舉表示舞弊疑慮後，坦尚尼亞政府提出上述警告。

美聯社報導，美國大使館在聲明中表示，選務官員在選舉過程中全面排除反對派候選人。英國大使庫可（Sarah Cooke）表示，缺乏可信的當地觀察家、反對派候選人遭到取消參選資格，以及反對派抵制投票，都讓坦尚尼亞民眾無法在自由、透明方式下決定當地領導人。

政府發言人阿巴斯（Hassan Abbasi）隨即對當地媒體發出警告。阿巴斯推文表示，一些國外機構和代表利用媒體散布謠言和進行宣傳，在坦尚尼亞註冊的在地媒體和外國媒體引用國外消息來源，成為傳遞錯誤資訊幫兇。他說，「政府已經做很多解釋，發出許多警告和赦免。現在我們將會採取法律方法」。

根據BBC，執政黨革命黨（Chama Cha Mapinduzi）在24日選舉中贏得99.9%席次。所有主要反對黨派皆認為選舉受到恐嚇、政府試圖干預選舉登記過程。

反對黨派聲稱，自家候選人被有系統排除，而決定退出選舉。超過半數的反對黨派候選人被告知，因表格上拼字錯誤、空白及其他程序錯誤而失去參選資格。

根據美聯社，坦尚尼亞總統馬古富利（John Magufuli）的官僚在他四年任期間，不斷扼殺新聞獨立，並且嚴重限制非政府團體的活動。