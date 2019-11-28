上次正確預測英選舉的YouGov：強生可擁有68席優勢
根據正確預測2017年英國國會選舉結果的民調機構「輿觀」（YouGov），英國首相強生可望在12月12日的改選奪下過半席次，且優勢達68席。強生已誓言，如果贏得此次選舉，明年1月31日之前一定讓英國脫離歐盟。
民調機構「輿觀」（YouGov）運用統計模型「多重回歸後分層法」（MRP）預測，英國下院應選的650席裡，強生帶領的保守黨可能贏得359席，高於2017年時的317席，相較於其他黨派的291席，強生將擁有68席優勢，會是自從柴契爾夫人1987年勝選以來最耀眼的佳績。
YouGov政治社會研究總監威爾斯說：「我們為2019年選舉做的第一個多重回歸後分層法模型預測顯示，這次保守黨將拿下多數席。」
他還說：「2016年票投『脫歐』的地區，較支持保守黨，保守黨最大勝算預計來自北部和西密德蘭都市區，以及過去東密德蘭的礦區席位。」
根據YouGov模型，工黨可望取得211席，少於兩年前的262席。蘇格蘭民族黨（SNP）和自由民主黨（Liberal Democrats）分別贏得43和13席，脫歐黨則無法取得席次。
YouGov的模型依人口族群、特定選區以及全國數據，整理逾10萬筆訪談資料，得到預測結果。
YouGov說：「大部分翻盤席次是那些工黨在2017年贏得但保守黨如今可望奪回的席次。這些選區的變化是最重要動能，決定強生是否能贏得多數席次，以及最終的優勢程度多大。」
脫歐黨預料對保守黨的傷害大於工黨。獨立候選人很難取得席位。首相強生和外長拉布看來都不會失去席位。
YouGove說，模型有預估誤差，保守黨席次可能落在328至385席之間。而現在距12月12日投票日還有一段時間，足以讓選民改變心意。
2017年5月下旬，在距離6月8日大選僅剩一周時，YouGov利用這個模型正確預測當時的首相梅伊將失去多數席次。梅伊那次敗選讓脫歐變得更複雜，她最終痛失首相大位。
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