上次正確預測英選舉的YouGov：強生可擁有68席優勢

2019-11-28 10:45 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／路透倫敦28日電



根據正確預測2017年英國國會選舉結果的民調機構「輿觀」（YouGov），英國首相強生可望在12月12日的改選奪下過半席次，且優勢達68席。強生已誓言，如果贏得此次選舉，明年1月31日之前一定讓英國脫離歐盟。

民調機構「輿觀」（YouGov）運用統計模型「多重回歸後分層法」（MRP）預測，英國下院應選的650席裡，強生帶領的保守黨可能贏得359席，高於2017年時的317席，相較於其他黨派的291席，強生將擁有68席優勢，會是自從柴契爾夫人1987年勝選以來最耀眼的佳績。

YouGov政治社會研究總監威爾斯說：「我們為2019年選舉做的第一個多重回歸後分層法模型預測顯示，這次保守黨將拿下多數席。」

他還說：「2016年票投『脫歐』的地區，較支持保守黨，保守黨最大勝算預計來自北部和西密德蘭都市區，以及過去東密德蘭的礦區席位。」

根據YouGov模型，工黨可望取得211席，少於兩年前的262席。蘇格蘭民族黨（SNP）和自由民主黨（Liberal Democrats）分別贏得43和13席，脫歐黨則無法取得席次。

YouGov的模型依人口族群、特定選區以及全國數據，整理逾10萬筆訪談資料，得到預測結果。

YouGov說：「大部分翻盤席次是那些工黨在2017年贏得但保守黨如今可望奪回的席次。這些選區的變化是最重要動能，決定強生是否能贏得多數席次，以及最終的優勢程度多大。」

脫歐黨預料對保守黨的傷害大於工黨。獨立候選人很難取得席位。首相強生和外長拉布看來都不會失去席位。

YouGove說，模型有預估誤差，保守黨席次可能落在328至385席之間。而現在距12月12日投票日還有一段時間，足以讓選民改變心意。