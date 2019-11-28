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經濟衰退和負利率疑慮當前 富人用這老方法保管財物

2019-11-28 00:27經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

倫敦公園路46號是一家維多利亞時代風格的私人俱樂部，但若往下走一層樓，就是全倫敦最安全的空間之一。這個由IBV International Vaults打造的堡壘，預計12月開幕，將提供空間讓富豪們存放最貴重的財產。

IBV倫敦總經理荷伊表示：「我們每周都接到電話詢問，這個年費250萬英鎊（320萬美元）的保險庫還有沒有空間。」

這間有層層銅牆鐵壁保護的地方，是IBV的第六個據點，該公司不畏脫歐風險，押注英國做為「避險天堂」的名聲。IBV也不是唯一一家不斷接到電話的公司。從倫敦、瑞士到美國，全球各地的富豪都在尋找一個安全之地，能夠保管他們的貴金屬、現金和加密貨幣。有些富豪擔心全球經濟衰退的威脅，有些則是為了避免利率變成負利率時找不到地方放現金，也有許多人是擔心天災。

這些富豪的憂慮其來有自，知名避險基金經理人達里歐（Ray Dalio）10月時曾警告，全球經濟正面臨多重威脅，包括低效率的貨幣政策、貧富差距急速擴大，以及氣候變遷。據瑞銀全球財富管理對客戶的調查，多數富豪投資人都在囤積現金，因為預期市場明年底前將大幅滑落。

另一家保險庫公司Swiss Gold Safe發言人卡爾也表示：「我們從2015年開始提供保險箱服務至今，還未見過像現在這般異常龐大的保險箱需求」，「多數客戶都說，他們是為了因應困難的經濟情勢而做準備。」

全球富豪擔心經濟蕭條、天災會讓他們的資產不再保值，紛紛回頭用傳統的保險櫃，存放貴...
全球富豪擔心經濟蕭條、天災會讓他們的資產不再保值，紛紛回頭用傳統的保險櫃，存放貴重資產。 路透
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