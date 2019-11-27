毒品科技漸氾濫 歐盟委員籲修法

2019-11-27 19:52 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



歐盟的最新報告指出，歐洲人因為網路及社群使用便利，交易毒品的情況日漸嚴重。（photo by YouTube） 分享 facebook 因科技進步及全球化，歐洲的毒品氾濫情況日漸嚴重，根據歐盟最新報告指出，歐洲人平均每年毒品消費來到300億歐元，與2016年僅有60億的金額相比有大幅度的增加。歐盟執委阿福拉莫波羅斯說：「科技與全球化導致每個歐洲人隨手一點就能購買毒品，必須正視此問題。」

科技導致毒品氾濫

根據《歐洲新聞台》報導，科技的進步不一定只帶來好處。歐盟的最新報告指出，因科技進步及全球化，歐洲平均每年有300億歐元的毒品交易額，與2016年的60億的相比有大幅度的增加。而荷蘭也是目前歐洲最大的合成毒品生產國，巴爾幹半島則是最賺錢的毒品轉運站。

歐盟移民事務部執行委員阿福拉莫波羅斯表示：「歐洲人只要使用社群媒體及網路就能輕鬆取得毒品，而且這情況還在惡化中。」其中大麻約佔4成，再來是古柯鹼及海洛因。歐盟毒品管制機構主席古斯狄兒則呼籲，歐盟立法者必須對此情況做出規範，否則情況會越來越嚴重。

歐盟束手無策

據《WFED》報導，毒品的增長也使暴力衝突增加，統計數字顯示，毒品交易金額持續上升的同時，歐洲的槍枝及手榴彈的交易也明顯增加。古斯狄兒表示：「越來越大的毒品市場，使新興的販毒集團日漸增加，而為了龐大的利益，他們也不惜與競爭者一戰。」

歐洲刑警組織執行委員德鮑兒指出：「執法機構必須要消弭此現象，這也是我們投入大量資金調查毒品交易目的，我們正設法想出解決之道。」2018年歐洲約有2500萬人有使用毒品的紀錄，其中大麻為最大宗，而最少被服用的搖頭丸也有260萬人使用的紀錄。

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