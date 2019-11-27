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印度最高法院批德里空汙 居民被炸死勝過被毒死

2019-11-27 17:21聯合報 編譯張佑生╱即時報導

印度德里空汙嚴重到最高法院謔稱，政府最好炸死居民，而不是毒死他們，讓他們死於空汙。

最高法院表示，德里的空氣和水品質惡劣的程度，讓印度成為國際笑柄。法院表示免於汙染是憲法權利，並將德里比喻成「毒氣室」。

新德里近日來經常灰濛濛一片。法新社
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