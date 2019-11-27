犒賞忠誠！俄羅斯總統普亭隨扈 3年內5人高升正副市長

2019-11-27 17:10 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ╱即時報導



俄羅斯總統普亭隨扈出身的皮卡雷夫（Valery Pikalev），被拔擢擔任聖彼得堡副市長。泰晤士報引述俄國媒體報導，這已經是過去3年來，第5位擔任過普亭隨扈，被拔擢至市長或副市長的例子，犒賞忠誠的意味濃厚。