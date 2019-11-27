英相強生揚言明年底完成自貿談判 歐盟打臉不可能

2019-11-27 16:40 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ╱即時報導



英國首相強生（Boris Johnson）宣稱要在明年底前與歐盟完成自貿協定的簽署，26日遭到歐盟談判英國脫歐首席代表巴尼耶（Michel Barnier）打臉，表示時間太短，難度很高。

強生宣稱如果保守黨贏得12月12日的英國國會大選，他將帶領英國明年元月底脫離歐盟後，年底完成自貿協定談判。但巴尼耶在歐洲議會黨團表示，11個月時間太短，要完成談判太困難。