政治趨勢／澳智庫：陸在全球使領館數首度超越美國

2019-11-27 14:45 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／即時報導



法新社報導，澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute）27日發布研究顯示，中國大陸在全世界的外交使領館總數，今年首度超越美國，排名世界第一，此舉顯見北京的全球企圖心。報導中說，使領館的多寡或許不代表國家影響力大小，但可投射出更廣泛的政治趨勢。

洛伊研究所指出，由於部分台灣友邦轉與中國建交，中國2019年的外交網絡持續增長，在全球共有276個駐外使領館，首度超越美國，比美國多3個。

駐外使領館最多的前五個國家是：中國、美國、法國、日本、俄羅斯。

洛伊研究所說，這項結果可能會被人解讀為地緣政治轉變的先聲，而在川普政府預算刪減、留住職業外交官出現諸多問題之際，美國的外交工作「進入邊緣時期」。不過美國仍是各國最樂意設大使館或領事館的國家，全球有61國在美國設有342個使領館，中國境內的外國使領館只有256個。