千輛拖拉機上街頭 德國農民癱瘓柏林

2019-11-27 14:49 世界日報 編譯中心／綜合26日電



上千千輛拖拉機從布蘭登堡門出發，癱瘓柏林的交通。（歐新社） 分享 facebook

德國農民不滿聯邦政府幾項農業政策，開著上千輛農業拖拉機在首都柏林舉行抗議行動，造成主要交通要道大阻塞。

美聯社報導，約1800台拖拉機在柏林外圍的布蘭登堡集合，並在拂曉時開始往柏林市中心駛去，其他州的拖拉機也將陸續加入這場抗議活動，預計將有5000台拖拉機、上萬名農民到柏林。

台北中國時報引述報導指出，抗議的農民舉著各種標語，比如「誰打擾農民，誰就下台」、「政府缺乏熟練勞動力」或「沒有農民，沒有糧食」。

布蘭登堡警提早管制交通，多數農民也秩序良好，僅出現兩起事故，是由於趕上班的汽車，試圖穿過拖拉機車隊而造成碰撞。

為保護鳥類，昆蟲和地下水，德國環境部最近提出一套法規，限制某些類型除草劑與肥料的使用，而農民們擔心這會毀掉他們的生意，危及他們的生計。 地區農民協會副主席盧赫特說，「德國政府制定的這些規，對我們來說太難了，以至於我們無法在我們的農場工作，無法解決好 莊稼，也不可能有好飼料餵奶牛。」

農民還指責政府，在未事先徵求他們意見的情況下就準備更嚴格的規定。

德國環境部長斯文嘉·舒爾茲（Svenja Schulze）表示，政府願意與農民對話，但他也堅持，農民也必須為保護環境而做出讓步。 舒爾茲表示：「農民必須正視環境問題，飲用水中肥料含量過高、及昆蟲數量急劇下降，都是農民應關注的警訊。」