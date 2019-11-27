馬爾他女記者之死 政府高官紛下台

2019-11-27 14:06 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



馬爾他女記者加利齊亞生前致力於揭發包括總理穆斯卡特等的貪汙，成為政治人物的眼中釘，最後死於一樁疑點重重的汽車爆炸案，遭到眾人質疑是政治謀殺。近期警方的大規模搜索及約談則讓事件發酵，馬爾他人民為此走上街頭抗議，要求總理穆斯卡特下台，而今幕僚長舒恩布里及觀光部長米奇等都已相繼辭職。

馬爾他高官求去

根據《歐洲新聞台》報導，針對馬爾他揭弊女記者加利齊亞遭謀殺一案，馬總理幕僚長舒恩布里、觀光部長米齊已於日前請辭，經濟部長卡多納則自行請求停職。卡多納發出聲明，表示自己跟女記者加利齊亞之死毫無瓜葛，是因被警方約談，不願影響偵辦才做出停職請求，將靜待調查結果出爐。

觀光部長米齊也表示自己與案情無關，下台是為了「負起政治責任」，而身陷洗錢風暴的總理穆斯卡特則證實其幕僚長請辭一事，並說：「舒恩布里辭去幕僚長一職，是為了延續政府的行政功能，執政風氣將因此改善。」而穆斯卡特本人也證實，自己無意負起政治責任下台。

穆斯卡特表示：「我會繼續努力維持這個國家的穩定運作。」被問到女記者之死時，他則表示不予置評，一切交給司法調查。而惡名昭彰的馬爾他富商費內克私人司機特烏馬，表示自己是加利齊亞謀殺案的中間人，也在提出關鍵證詞後被穆斯卡特施予特赦，並轉為關鍵證人。

據《今日馬爾他》報導，加利齊亞曾挖掘富商費內克與總理幕僚長舒恩布里的關係，發現2人過從甚密且有多次不法的合作，而費內克也在日前因以私人遊艇方式欲潛逃出境遭警方逮捕。

總理穆斯卡特及其夫人更被加利齊亞調查出，曾收受亞塞拜然政府高層高額的賄賂，以順利放行當地企業於馬爾他進行洗錢，此事在由各國獨立記者調查的「巴拿馬文件」中有詳細記載。不久之後加利齊亞即慘遭毒手，於其座車中被炸彈攻擊身亡，馬爾他警方則於近期展開大規模的搜索及約談。

加利齊亞是一名獨立記者，其經營的部落格「實況追蹤」戮力調查馬爾他政府弊端，她於2017年遭汽車炸彈攻擊身亡。（photo by YouTube）

民眾要總理下台

據《今日馬爾他》報導，當馬爾他總理穆斯卡特尋求其政黨成員對他的支持時，成千上萬的抗議者則聚集國會大樓外，大聲疾呼要求穆斯卡特下台，民眾高舉「殺人兇手」、「黑幫」等標語，控訴總理須對女記者之死負起最大責任。

參與抗議者詹米特：「女記者因為揭發政府官員弊端而遭謀殺，這是不可原諒的事情，我們不能讓恐懼及腐敗文化在我們國家蔓延。」人權組織主任法爾松也表示：「馬爾他的政府官員濫用政治權力，完全沒有在執行他們的職務，其中總理穆斯卡特得負起最大的責任。」

馬爾他高層紛紛下台，總理穆斯卡特卻不願負責，引起人民不滿。圖中為穆斯卡特。（photo by YouTube） 分享 facebook

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