慘！德國10億遭竊珠寶全都沒保險 警方破案壓力大

2019-11-27 13:45 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



德國德勒斯登王宮綠穹珍寶館25日凌晨遭竊賊闖入，劫走3套18世紀的鑽石珠寶。《彭博》報導，這批失竊珠寶全都未保險，代表要是找不回來，館方也無法獲得理賠，也讓警方面對更大的破案壓力。

擁有綠穹珍寶館的薩克森邦財政廳表示，考慮到長期繳納的保費通常會超過潛在損失，因此不替館藏珍品買保險是標準程序。

德國保險業者安顧集團（Ergo Group AG）美術品和珠寶部門主管黎斯（Julia Ries）指出，公立博物館通常會為外借的珍品買保險，但永久館藏則否。「公立博物館預算有限，」黎斯指出：「你不能從金錢或藝術史價值去替換館藏的珍品。要是不見了，就永久消失了。」

警方相信竊賊先在附近一處配電箱縱火，癱瘓博物館的警報後破窗而入，接著砸破展示櫃，盜走目前總數仍然不明的珍品，整個過程只有幾分鐘。《畫報》（Bild）稱損失達10億歐元。

館方事後清點發現，展出的10套鑽石珠寶中，7套秋毫未損，被竊的3套也有部分飾品留在原位。這些珍品被牢牢縫在展示櫃的襯墊，導致竊賊無法一併帶走，算是不幸中的大幸。