傳中國大陸上周試射東風41洲際飛彈 美認為中已部署

2019-11-27 12:31 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／即時報導



華盛頓時報25日引述美國國防部一位匿名官員的訊息報導，中國大陸在上周五（22日）試射了最新型的「東風41」洲際飛彈。此飛彈的最長射程達9300英里（約1萬4880公里）。

華時說，東風41是可攜多彈頭的核子攻擊武器，一位匿名的美國國防部官員證實，這是去年5月以來首度傳出中國試射東風41。

由於今年10月1日中國國慶期間，北京閱兵典禮中出現了16枚東風41，且中方官員當時自詡此新飛彈將是對抗美國的關鍵武器，美國情報單位認為，中國已部署此飛彈。

美國國防部發言人拒絕就這項飛彈試射發表評論，華府中國大使館也未回應華時記者發出的詢問電郵。

另外，經營部落格「東風鐘擺」（East Pendulum）的中國觀察家肯曼（Henri Kenhmann）說，根據公開發布的空域關閉訊息，中國在22日下午6點30分左右可能進行飛彈測試，那枚飛彈很可能從中國西北部的一個發射中心發射，且落在戈壁沙漠的一個偏遠地區。

肯曼推文說，上述試射的影響區域，與東風41先前在2016年12月、2017年11月、2018年1月及5月的試射類似。

美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）今年3月曾告訴國會，中國一直在測試核子飛彈，包括東風41。戴維森當時說，北京持續測試陸基移動式洲際彈道飛彈東風41，此飛彈可攜帶多個可獨立瞄準的重返載具，射程最高達9300英里。