親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

華府領空遭闖入！白宮一度封閉 戰機升空攔截

正妹網路交友嫁大16歲男 結婚前夕才知老公是富豪

法軍36年來單日最多人殉職 直升機在馬利相撞13死

2019-11-26 22:58聯合報 編譯李京倫／即時報導

法國兩架軍方直升機25日晚間在西非國家馬利對抗激進組織的軍事行動中對撞，造成13名法籍軍人殉職。這是法軍36年來單日最多人殉職的紀錄。

艾麗榭宮發表聲明說：「總統馬克宏帶著最大的敬意，向這些官兵致敬。他對殉職官兵家屬和同袍的悲痛深表哀悼。」國防部長弗洛蘭斯．帕利說，已開始調查事故原因。

駐馬利的法國地面部隊最近幾天在追蹤一群開小貨車和騎機車的激進分子，地面部隊廿五日確定這群激進分子的位置後，法軍派出一架虎式直升機、一架美洲獅直升機和一架戰鬥機增援。兩架直升機低空對撞後墜地，墜落處相距不遠，機上所有人全數罹難。其中一名殉職官兵是法國參議院軍事委員會主席波克爾的兒子。

這起意外是法軍自1983年黎巴嫩首都貝魯特附近的達拉卡攻擊事件後，單日最多人殉職紀錄，達拉卡攻擊造成58名官兵死亡。這起意外也使法國2013年出兵馬利以來，在馬利殉職的官兵人數達到38人。

法國2013年介入馬利事務，因為極端分子控制馬利北部主要城鎮，並施行伊斯蘭教法。法國派兵干預後，極端分子退回沙漠地帶重新集結，並向南方人口密集區進攻。

法國是中非與西非地區多國的殖民母國，在這個地區共派駐4500名官兵，是法國規模最大的海外軍事任務，目標是訓練當地安全部隊，並打擊激進分子。

不過法國官員承認，法軍介入當地局勢多年後，當地安全部隊仍然實力不強，缺乏資金與裝備，無法獨自承擔打擊激進組織的任務。批評者說，如果法國不給予這些國家大量資金，以提升當地軍人素質並改善裝備，恐怕會在這些國家陷入持久戰。

法軍兩架直升機25日晚間在馬利低空對撞，造成13名官兵殉職。圖為失事的虎式直升機...
法軍兩架直升機25日晚間在馬利低空對撞，造成13名官兵殉職。圖為失事的虎式直升機一架同型機（左）8日停在馬利北部的法國軍事基地。（法新社）
分享

法國直升機西非

相關新聞

性平邁大步 印度國會通過跨性別者保護法

2019-11-26 22:56

烏克蘭導演領沙卡洛夫獎 籲支持捍衛自由者

2019-11-26 22:36

阿爾巴尼亞規模6.4強震 增至14死逾600傷

2019-11-26 21:58

畢業那天死去的少年：哥倫比亞舉國憤怒的催淚彈殺人案

2019-11-26 20:30

新加坡首次援引「反假新聞法」 要求政客改貼

2019-11-26 19:41

民調：德美互看落差大 中國也是因素

2019-11-26 19:39

烏干達總統尋求連任 每逢選前必斷網

2019-11-26 19:37

奈及利亞打擊性暴力 公開性侵犯身分

2019-11-26 17:24

聯合國：巴黎協定目標落空 2100年全球均溫將上升3.2度

2019-11-26 16:35

他山之石／法國如何處理黃背心示威期間的警方暴力？

2019-11-26 15:23

華郵：壞消息不斷 習近平焦頭爛額

2019-11-26 14:22

陸再教育營文件曝光 英德籲讓聯合國進新疆

2019-11-26 14:20

教宗拜會日皇 德仁親迎並目送離去

2019-11-26 14:08

金正恩視察 女兵哭泣簇擁

2019-11-26 14:07

「中國電文」迴響強烈 西門子不得不辯解

2019-11-26 12:41

回到原點／美軍：已重回敘北再與庫德族合作打IS

2019-11-26 12:34

全球20家最佳航空出爐 紐西蘭航空奪冠 長榮第八

2019-11-26 12:29

再教育營內幕曝光 英籲：讓聯合國人權觀察員進入新疆

2019-11-26 11:21

無價鑽石沒了…德國綠穹珍寶館百件收藏失竊 估損失336億

2019-11-26 00:43

陸開價要他選澳議員？華裔商人死得奇

2019-11-25 23:57

俄國機師空中心臟病發作 客機緊急降落

2019-11-25 20:39
看更多

熱門文章

美掀農場破產潮！貿戰七傷拳 川普恐難撐1年

2019-11-26 10:00

正妹網路交友嫁大16歲男 結婚前夕才知老公是富豪

2019-11-26 21:27

百貨櫃姐掛「經期徽章」挨批 網友：不如發衛生棉

2019-11-26 09:42

全球20家最佳航空出爐 紐西蘭航空奪冠 長榮第八

2019-11-26 12:29

無價鑽石沒了…德國綠穹珍寶館百件收藏失竊 估損失336億

2019-11-26 00:43

特斯拉防彈貨車發表會上砸出大洞 馬斯克這樣解釋

2019-11-26 09:15

Costco一年賣出9千萬隻「柯克蘭」烤雞！自有品牌佔營收1/4，怎麼辦到的？

2019-11-26 08:36

最受矚目準獨角獸 AI新創公司沛星籌資8,000萬美元

2019-11-26 09:04

2020東京米其林公布！「壽司之神」確定沒入榜

2019-11-26 15:32

華府領空遭闖入！白宮一度封閉 戰機升空攔截

2019-11-26 22:36

數據來了／誰為川普關稅買單？ 美報告：美企及消費者

2019-11-26 10:25

陸開價要他選澳議員？華裔商人死得奇

2019-11-25 23:57

「從簡歷就篩掉中國人」 東京大學副教授挨轟 校方道歉

2019-11-26 13:13

攜一堆電子裝置擅闖川普海湖莊園 中國女子被判刑8個月

2019-11-26 08:13

當年時薪16元…打造美國總統石像 最後一位工人去世

2019-11-26 15:33

影／從澳洲野火中救出的無尾熊 傷重被安樂死

2019-11-26 17:04

美中貿易協議重現希望 華爾街股價再創新高

2019-11-26 06:14

彭博插隊民主黨初選 燒錢趕進度

2019-11-25 23:50

貿易樂觀展望助道瓊上漲190點 美股三大指數創收盤新高

2019-11-26 07:09

阿根廷婦僅花1歐元 買下西西里島75坪房子

2019-11-26 16:30

日本女生眼中的「普通男性」7條件震驚網友：出生就不合格

2019-11-26 22:00

再教育營內幕曝光 英籲：讓聯合國人權觀察員進入新疆

2019-11-26 11:21

結婚60年恩愛如昔 八旬翁去超市暖心舉動感動網民

2019-11-26 09:10

三年前送川普進白宮的臉書員工 如今辭職致力趕他下台

2019-11-26 13:47

華郵：壞消息不斷 習近平焦頭爛額

2019-11-26 14:22

WSJ：智財權問題 美官員將取消本周赴京貿談

2019-11-26 13:02

冰雕倒塌、雲霄飛車飛撞…德國、盧森堡聖誕市集接連傳出死亡意外

2019-11-26 12:09

金正恩視察 女兵哭泣簇擁

2019-11-26 14:07

澳洲婦被騙攜毒大馬判死刑 上訴改判無罪釋放

2019-11-26 15:15

「中國電文」迴響強烈 西門子不得不辯解

2019-11-26 12:41

環時：中美第一階段貿易協議 非常接近達成

2019-11-25 23:59

傳英特爾考慮出售互聯家庭事業部 公司暫未回應

2019-11-26 08:56

回到原點／美軍：已重回敘北再與庫德族合作打IS

2019-11-26 12:34

要5人來1311人！新創公司開56K買你的私密影片 年薪百萬也報名

2019-11-26 15:15

印度醫生切除一顆重達7.4公斤腎臟 可破金氏紀錄

2019-11-26 17:01

耶魯學者羅奇：美製造商不會輕易撤離中國

2019-11-26 17:16

川普受挫 美法官判白宮幕僚須赴國會彈劾聽證

2019-11-26 21:45

他山之石／法國如何處理黃背心示威期間的警方暴力？

2019-11-26 15:23

美企投資縮手 恐拖累經濟

2019-11-26 00:23

162億美元 LVMH娶了Tiffany

2019-11-26 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top