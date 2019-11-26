法軍36年來單日最多人殉職 直升機在馬利相撞13死

2019-11-26 22:58 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



法國兩架軍方直升機25日晚間在西非國家馬利對抗激進組織的軍事行動中對撞，造成13名法籍軍人殉職。這是法軍36年來單日最多人殉職的紀錄。

艾麗榭宮發表聲明說：「總統馬克宏帶著最大的敬意，向這些官兵致敬。他對殉職官兵家屬和同袍的悲痛深表哀悼。」國防部長弗洛蘭斯．帕利說，已開始調查事故原因。

駐馬利的法國地面部隊最近幾天在追蹤一群開小貨車和騎機車的激進分子，地面部隊廿五日確定這群激進分子的位置後，法軍派出一架虎式直升機、一架美洲獅直升機和一架戰鬥機增援。兩架直升機低空對撞後墜地，墜落處相距不遠，機上所有人全數罹難。其中一名殉職官兵是法國參議院軍事委員會主席波克爾的兒子。

這起意外是法軍自1983年黎巴嫩首都貝魯特附近的達拉卡攻擊事件後，單日最多人殉職紀錄，達拉卡攻擊造成58名官兵死亡。這起意外也使法國2013年出兵馬利以來，在馬利殉職的官兵人數達到38人。

法國2013年介入馬利事務，因為極端分子控制馬利北部主要城鎮，並施行伊斯蘭教法。法國派兵干預後，極端分子退回沙漠地帶重新集結，並向南方人口密集區進攻。

法國是中非與西非地區多國的殖民母國，在這個地區共派駐4500名官兵，是法國規模最大的海外軍事任務，目標是訓練當地安全部隊，並打擊激進分子。