烏干達總統尋求連任 每逢選前必斷網

2019-11-26 19:37 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



已經統治烏干達長達33年的總統穆塞韋尼，每逢選舉前必定審查網路，以阻擋不利於執政黨的言論，今年亦不例外。學者擔心，目前隨時有可能關閉網站，如同2016年曾兩度發生的狀況。反對黨人士鮑比韋恩表示，穆塞韋尼正在群眾之間製造恐懼。

網路審查製造恐懼

根據《獨立報》報導，今年初烏干達通訊委員會（UCC）要求所有的網際網路服務供應商，必須經過其審查才能營運，並對所有網路使用者收取20美元的年費。UCC的發言人博薩解釋，這是為了打擊網路上「不道德」的資訊。

烏干達對抗網絡審查的組織「多餘監視者」指出，至少33人於2016至2018年間因違反網路法而遭逮捕，包括著名的女權主義者尼齊烏，她在2017年於臉書上辱罵穆塞韋尼和第一夫人而遭監禁。

NGO非洲媒體卓越中心的學者納塔巴洛直言，國家機器藉由審查網論言論來阻擋任何對穆塞韋尼的威脅。由歌手轉行成政治人物的鮑比韋恩表示，穆塞韋尼正在群眾之間製造恐懼。

隨時可能斷網

《全球之聲》指出，在2016年的選舉前，烏干達政府兩度關閉社群網站，包括臉書、推特，甚至連行動支付轉帳服務也一併關閉，對一般民眾的生活影響甚鉅。

雖然目前僅有言論審查，政策分析平台「多邊事務中心」的執行長奧威尼擔心，2021年的選舉即將到來，政府隨時都有可能關閉網路。

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