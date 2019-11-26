民調：德美互看落差大 中國也是因素

2019-11-26 19:39 德國之聲 德國之聲



美國皮尤研究中心（Pew Research Center）和德國科爾博基金會（Körber-Stiftung）聯合進行的這項調查表明，德國人和美國人對德美關系的現狀有著迥然不同的判斷。

根據問卷，75%的美國受訪者認為，德美關系不錯或很好，而受訪的德國人中只有34%的人如此樂觀；17%的美國人將德美關系形容為不好或很糟糕，而在德國人中持這一看法的比例高達64%。

不過與一年前相比，對德美關系持積極看法的受訪者比例在兩國都有所上升：在美國增加了5%，在德國增加了10%。值得注意的是在2017年，還有42%的德國受訪者看好德美關系。

美國人眼中的伙伴：中國第二、德國第五

2017年是川普上任之年。此後，德國公眾對美國總統的信任一落千丈。根據皮尤中心之前的另一項調查，在2018年只有10% 的德國人認為川普值得信賴。而人們對德美關系的評價顯然也受到這一認知的影響。

不過仍有42%的德國人認為，美國是德國最重要、或次重要的外交伙伴。認為法國是德國最重要伙伴的人佔60%，比例最高。

然而在大多數美國人眼中，德國顯然並不是最重要的外交伙伴，只有13%的受訪者如此認為，位列第5。排在前4位的分別是英國（36%）、中國（23%）、加拿大（20%）和以色列（15%）。

69%的美國受訪者希望與德國進行更多合作。而持t同樣看法的德國人的比例為50%，為數更多的德國人重視與其它國家加強合作，排在前幾位的是法國（77%）、日本（69%）、俄羅斯（66%）、中國（60%）、和英國（51%）。

問卷還顯示，與德國還是與中國保持密切關系對美國更重要的問題，美國人的態度有分歧。44%的受訪者認為中國更重要，41%的人認為德國更重要。而德國人對美國還是中國更重要的問題答案比較清晰，只有24%的受訪者認為中國更重要，50%的人認為與美國保持密切關系更重要。

進行這項調查期間，研究人員在今年9月17日到22日間在美國對1000人進行了電話訪問，在德國同樣有1000人電話受訪，時間為9月9日到28日之間。

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