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李佳芬訪問被封殺 新加坡外交部說是這原因

新加坡首次援引「反假新聞法」 要求政客改貼

2019-11-26 19:41德國之聲 德國之聲

在臉書發表的帖子質疑國有投資公司的獨立性之後，一位出生於英國的新加坡政治人物成為新加坡政府援引"反假新聞法"要求改帖的第一人。

入籍新加坡的鮑耶（Brad Bowyer）本周一在臉書上發表更正，並鏈接到政府網站的一份聲明。在聲明中，財政部長根據新近出台的《防止網絡虛假信息和網絡操縱法案》（又被媒體稱為"反假新聞法"）對他提出更正要求。

政府聲稱他使用"虛假且具有誤導性"的言辭指控政府干預淡馬錫控股公司(Temasek Holdings)和主權財富基金新加坡政府投資公司(GIC)做出的投資決定。

鮑耶曾先後是執政黨和反對黨的成員，但從未競選公職。

鮑耶在臉書上寫道："我要提醒那些想要對我們國內政治事務或社會問題發表觀點的人小心謹慎，尤其是當你在具有影響力的平台上發聲時。"

對言論自由的擔憂

人權組織認為，新加坡作為全球金融中心，存在多種種族和宗教，廣泛使用互聯網，容易出現假新聞。

但是，人權組織認為，"反假新聞法"也是一種變相打壓反對派、迫害異議人士的手段。新加坡自1965年獨立以來，人民行動黨贏得了每屆選舉，長期執政。

無論如何，鮑耶還是依從"反假新聞法"的要求做了更正。他在臉書上說："按照要求貼出雙方觀點，澄清事實，更正錯誤，我認為是公平的，對我來說沒有問題。"

張平/達揚（路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

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