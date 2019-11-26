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影／從澳洲野火中救出的無尾熊 傷重被安樂死

2019-11-26 17:04聯合報 編譯李京倫／即時報導

澳洲一隻無尾熊近日在新南威爾斯省野火中燒傷，被一名女子托妮．多赫提救出送醫，但因為受傷太重遲遲無法好轉，被施以安樂死

澳洲麥格理港無尾熊醫院26日發聲明說：「我們的首要目標是動物福利，所以才決定讓牠安樂死。」

這場野火從9月開始，已造成6人死亡，500多間房屋成為廢墟。

多赫提說，當初她在森林裡開車時，發現這隻無尾熊困在火場，還聽到無尾熊的哭聲。她連忙把無尾熊從樹上抱下來，在牠身上潑水為牠降溫，還用自己的外衣把牠包好，送醫急救。

這隻14歲的無尾熊被取名為路易斯，胸、腳部等多處嚴重燒傷。

澳洲消防人員21日在新南威爾斯省野火中救出一隻無尾熊，並給牠喝水。這隻並不是路易...
澳洲消防人員21日在新南威爾斯省野火中救出一隻無尾熊，並給牠喝水。這隻並不是路易斯。（路透）
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無尾熊安樂死澳洲

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