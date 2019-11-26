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奈及利亞打擊性暴力 公開性侵犯身分

2019-11-26 17:24台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

根據聯合國兒童基金會的調查，奈及利亞四分之一的18歲女孩曾遭性暴力，而且性侵者多...
根據聯合國兒童基金會的調查，奈及利亞四分之一的18歲女孩曾遭性暴力，而且性侵者多是家族成員。(Photo by Wikimedia Commons)
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奈及利亞政府25日將性侵犯的資料線上登錄，使其身分無所遁形，對於性侵案件頻傳的奈及利亞是一大進步，一旦有性侵前科，將難以在社會上立足。奈及利亞副總統奧辛巴霍說，譴責性侵受害者的文化也應改變。NGO組織「站出來停止性侵」表示，法院應保護受害者，以免受到二度傷害。

受害者多為兒童

《衛報》指出，根據聯合國兒童基金會的調查，四分之一的18歲女孩曾遭性暴力，且幾乎得不到任何協助，因奈及利亞屬父權社會，性侵受害者往往得背負骯髒的罵名。首都拉哥斯是奈國「唯二」記錄性侵案件的省分之一，據警方統計大多數的性侵受害者為兒童，性侵者多是家族成員，甚至有逐年上升的趨勢。

過去性侵案件被通報的比例低，被起訴的比率更低，因此奈國政府建立的性侵犯線上資料庫可以說是一大進展。國家禁止販運人口機構和15個NGO合作，每月更新線上資料。對警方來說，性侵累犯的辨認更加方便；企業或公家單位也可對應徵者進行背景調查，若有性侵前科，恐怕難以在社會上立足。

文化必須改變

根據《The Nation》報導，奈及利亞副總統奧辛巴霍感謝歐盟和英國文化協會，對性侵犯線上資料庫的支持，不過他也坦承，在文化方面還有進步空間，譬如汙名化受害者，並呼籲性侵案的目擊者勇於報警。

《衛報》報導，NGO「站出來停止性侵」的主任奧索沃比指出，在警方蒐證和法院判決的方面仍有待改進之處，他批評警方蒐證的方式原始且不專業，受害者欲調閱資料往往得不到結果；受害者在法庭審理的過程中也常得不到應有的保護，必須在大庭廣眾之下陳述案發經過，對受害者來說無異於二度傷害。

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奈及利亞聯合國

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