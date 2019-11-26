他山之石／法國如何處理黃背心示威期間的警方暴力？

2019-11-26 15:23 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／即時報導



法國黃背心周末示威至今已超過1年，警方督察單位正在調查212件員警被指暴力執法案件。圖為5月1日的巴黎示威中，抗議者手持國旗在一片催淚瓦斯中行走。路透 分享 facebook 法新社報導，黃背心周末示威超過1年，法國警方督察單位「國家警察總督察」（IGPN）正在調查212件員警被指暴力執法案件。上周四（21日）已有首位鎮暴警察在巴黎出庭受審，法院預定12月19日宣布裁決。

許多法國示威者指控警方過度使用武力鎮壓黃背心運動，尤其是使用橡膠子彈。維權人士說，橡膠子彈已造成24人一眼失明，另有5人因警用閃光彈失去一隻手。法國政府統計，從示威開始以來，已有2500名示威者及1800名安全部隊成員受傷。

21日出庭受審的員警現年44歲，隸屬法國西南部圖盧茲市的鎮暴警察單位，5月1日被派到巴黎，支援當日的示威維安，有攝影機拍到他朝示威者扔路磚，但錄影畫面並未顯示路磚最後掉落何處、是否砸到人。檢方以「掌公權力之人的蓄意暴力」為由，要求法官判這名鎮暴警察緩刑3個月。

這名鎮暴警察在庭上說，他之所以扔磚是「出於恐懼」而非憤怒，因為他的上級警官被路磚砸中臉部，傷勢嚴重。他還說，他的舉動是為了「創造一點安全距離」、「並不想傷害任何人」。

檢方則說，無論結果如何，這名員警在扔磚時，「不可能不知道他會造成嚴重傷害」。

巴黎聯合警署公會指控司法單位試圖把這名鎮暴警察當成「代罪羔羊」，且說被告舉動是出於自衛。被告律師也說，5月1日是「非常暴力的一天」，一些示威者攻擊員警，朝員警扔磚塊。

此案法官說，錄影畫面對警方形象「很傷」，但法官同時也注意到，當天示威中「挑釁的群眾」及「令人震驚的扔磚舉動」。