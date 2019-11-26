教宗拜會日皇 德仁親迎並目送離去

2019-11-26 14:08 世界日報 編譯中心／綜合25日電



羅馬天主教教宗方濟各25日拜會日皇德仁。 路透社 分享 facebook

羅馬天主教教宗方濟各25日拜會日皇德仁，兩人在皇居會談約20分鐘。德仁不但親自到皇居宮殿南車寄迎接，會談結束也親自送到南車寄，並目送方濟各車隊離開皇居。

日本放送協會（NHK）報導，方濟各搭乘座車上午在警車前導下從正門進入皇居，德仁親赴皇居宮殿南車寄迎接，待方濟各下車後，兩人微笑握手致意並相互交談，這是德仁首度跟方濟各會面。

德仁1984年留學英國時，曾前往梵蒂岡訪問，跟當時教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）會面。上一次有教宗訪問日本，是1981年時的若望保祿二世，當年跟昭和天皇會面。

教宗方濟各25日下午在東京巨蛋望彌撒，約5萬人參加。當他坐在教宗專用的敞蓬車上現身時，全場民眾揮舞著日本國旗，歡聲雷動。方濟各約花20分鐘繞場，除微笑揮手外，還親吻在場的小朋友。方濟各在聖歌聲中登上會場中央的祭壇，然後禱告。他在演說時表示，注意到日本雖然經濟高度發展，但社會上孤立者不少，為了克服這個問題，包括不同宗教信徒在內的大家不斷對話解決問題是很重要的。

彌撒結束後，方濟各下午6時許在首相官邸與安倍會談。安倍說，日本與教廷是重視和平、實現無核世界、消弭貧窮以及重視人權、環保的夥伴。希望以這次方濟各訪日為契機，兩國擴大合作。

這次是方濟各與安倍第二度會晤，上次是2014年。

教宗談到地球暖化的課題，表示地球不僅有大自然的災害，也受人類的手貪婪地榨取。世人不該把地球當成榨取之物，而是要把地球當成是要傳承給下一代的寶貴遺產。