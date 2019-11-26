親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

勞工注意！明年勞保退休金請領年齡又調高1歲了

從反送中的廣東話 反思太陽花的弱母語

教宗拜會日皇 德仁親迎並目送離去

2019-11-26 14:08世界日報 編譯中心／綜合25日電

羅馬天主教教宗方濟各25日拜會日皇德仁。 路透社
羅馬天主教教宗方濟各25日拜會日皇德仁。 路透社
分享

羅馬天主教教宗方濟各25日拜會日皇德仁，兩人在皇居會談約20分鐘。德仁不但親自到皇居宮殿南車寄迎接，會談結束也親自送到南車寄，並目送方濟各車隊離開皇居。

日本放送協會（NHK）報導，方濟各搭乘座車上午在警車前導下從正門進入皇居，德仁親赴皇居宮殿南車寄迎接，待方濟各下車後，兩人微笑握手致意並相互交談，這是德仁首度跟方濟各會面。

德仁1984年留學英國時，曾前往梵蒂岡訪問，跟當時教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）會面。上一次有教宗訪問日本，是1981年時的若望保祿二世，當年跟昭和天皇會面。

教宗方濟各25日下午在東京巨蛋望彌撒，約5萬人參加。當他坐在教宗專用的敞蓬車上現身時，全場民眾揮舞著日本國旗，歡聲雷動。方濟各約花20分鐘繞場，除微笑揮手外，還親吻在場的小朋友。方濟各在聖歌聲中登上會場中央的祭壇，然後禱告。他在演說時表示，注意到日本雖然經濟高度發展，但社會上孤立者不少，為了克服這個問題，包括不同宗教信徒在內的大家不斷對話解決問題是很重要的。

彌撒結束後，方濟各下午6時許在首相官邸與安倍會談。安倍說，日本與教廷是重視和平、實現無核世界、消弭貧窮以及重視人權、環保的夥伴。希望以這次方濟各訪日為契機，兩國擴大合作。

這次是方濟各與安倍第二度會晤，上次是2014年。

教宗談到地球暖化的課題，表示地球不僅有大自然的災害，也受人類的手貪婪地榨取。世人不該把地球當成榨取之物，而是要把地球當成是要傳承給下一代的寶貴遺產。

方濟各教宗

相關新聞

再教育營內幕曝光 英籲：讓聯合國人權觀察員進入新疆

2019-11-26 11:21

金正恩視察 女兵哭泣簇擁

2019-11-26 14:07

「中國電文」迴響強烈 西門子不得不辯解

2019-11-26 12:41

回到原點／美軍：已重回敘北再與庫德族合作打IS

2019-11-26 12:34

全球20家最佳航空出爐 紐西蘭航空奪冠 長榮第八

2019-11-26 12:29

無價鑽石沒了…德國綠穹珍寶館百件收藏失竊 估損失336億

2019-11-26 00:43

陸開價要他選澳議員？華裔商人死得奇

2019-11-25 23:57

俄國機師空中心臟病發作 客機緊急降落

2019-11-25 20:39

日中簽署協定 中國最快2020年解禁日本牛肉

2019-11-25 18:47

澳洲內政部不評論間諜案 慎重研議個案具體情況

2019-11-25 17:56

副總統放話終止殺戮 杜特蒂拔掉她反毒督導職務

2019-11-25 17:41

安倍會見王毅：期待習近平明年訪日

2019-11-25 16:27

他山之石／假新聞法上路 新加坡執法首例出現了

2019-11-25 15:55

窮國不理氣候變遷 有請宗教領袖

2019-11-25 15:45

媒體能改變世界嗎？他在保守陣營中挑戰權威

2019-11-25 15:29

新疆拘留營新文件曝光 微笑、打呵欠也被罰

2019-11-25 14:30

英國貨櫃車39屍案 遺體分批運回越南

2019-11-25 14:20

雙腳截肢挑戰聖母峰！退伍軍人活出精彩第二人生

2019-11-25 13:08

民主剛果空難 至少27死

2019-11-25 12:58

唯二訪日教宗 會見「隱匿基督徒」

2019-11-25 12:56

瑞典環保少女童貝里是時光旅客？網友有圖為證

2019-11-25 12:34

軍情協定提前曝光 南韓向日本表達抗議

2019-11-25 11:59

南韓指說法不符事實 日本反駁：事前經雙方磋商

2019-11-25 11:59

中共派員進澳洲國會？ 車商死亡案疑點重重

2019-11-25 11:27

媒體揭中國滲透澳洲國會 澳總理：嚴格處理

2019-11-25 11:06

這國家比港府多做3件事 10天內掃平40年最大示威…代價未必划算

2019-11-25 11:00
看更多

熱門文章

影／真有隱形斗篷！加拿大軍材新科技 戰車全隱形

2019-11-25 17:02

Tiffany終於點頭 LVMH以162億美元娶回家

2019-11-25 15:45

無價鑽石沒了…德國綠穹珍寶館百件收藏失竊 估損失336億

2019-11-26 00:43

美掀農場破產潮！貿戰七傷拳 川普恐難撐1年

2019-11-26 10:00

百貨櫃姐掛「經期徽章」挨批 網友：不如發衛生棉

2019-11-26 09:42

特斯拉防彈貨車發表會上砸出大洞 馬斯克這樣解釋

2019-11-26 09:15

Costco一年賣出9千萬隻「柯克蘭」烤雞！自有品牌佔營收1/4，怎麼辦到的？

2019-11-26 08:36

最受矚目準獨角獸 AI新創公司沛星籌資8,000萬美元

2019-11-26 09:04

德博物館336億元寶物遭竊 館內電源疑清晨遭切斷

2019-11-25 18:33

摘得米其林星星「很丟臉」 南韓主廚告米其林侮辱

2019-11-25 18:23

遊日恐更貴！人口老太快 IMF籲日消費稅2030年增至15%

2019-11-25 17:33

全球20家最佳航空出爐 紐西蘭航空奪冠 長榮第八

2019-11-26 12:29

陸開價要他選澳議員？華裔商人死得奇

2019-11-25 23:57

攜一堆電子裝置擅闖川普海湖莊園 中國女子被判刑8個月

2019-11-26 08:13

3萬呎高空上說「我願意」 異地戀情侶辦夢幻空中婚禮

2019-11-25 16:06

俄國機師空中心臟病發作 客機緊急降落

2019-11-25 20:39

數據來了／誰為川普關稅買單？ 美報告：美企及消費者

2019-11-26 10:25

美中貿易協議重現希望 華爾街股價再創新高

2019-11-26 06:14

環時：中美「非常接近」達成第一階貿易協議

2019-11-25 17:13

彭博插隊民主黨初選 燒錢趕進度

2019-11-25 23:50

Let It Go Again！冰雪奇緣2首映周末橫掃3.5億美元

2019-11-25 19:00

結婚60年恩愛如昔 八旬翁去超市暖心舉動感動網民

2019-11-26 09:10

貿易樂觀展望助道瓊上漲190點 美股三大指數創收盤新高

2019-11-26 07:09

副總統放話終止殺戮 杜特蒂拔掉她反毒督導職務

2019-11-25 17:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top