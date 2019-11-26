回到原點／美軍：已重回敘北再與庫德族合作打IS

2019-11-26 12:34 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／即時報導



紐約時報25日報導，美國總統上月初宣布從敘利亞北部撤軍，但現在美軍已重回敘北，且與當初美方背棄的敘利亞庫德族合作，對伊斯蘭國（IS) 殘餘勢力展開大規模反恐任務；此舉顯示儘管川普要求所有美軍完全撤出敘國，在可預見的未來，仍約有500美軍留駐，且多為戰鬥部隊。

美國中央司令部指揮官麥肯齊（Kenneth F. McKenzie Jr.）23日在巴林區域安全論壇「麥納瑪對話」場邊告訴記者：「未來幾天及幾周，打擊IS殘存部隊的力道速度將增強。」

美方在當地對抗IS民兵行動一度暫停，儘管當時許多情報專家警告：IS領導人巴格達迪上月26日在美軍突襲後喪生，IS民兵正在重組且仍形成威脅。

上月初，川普下令美軍撤出敘北後，近1000名美國官兵從陸空兩路撤離，但後來川普又下令要保護敘國油田，不讓IS、敘利亞政府及其俄國夥伴控制，於是有數百名美軍從伊拉克及科威特抵達敘利亞，部分部隊還配備布雷德利裝甲戰車。

在川普發布撤軍令之後，美國突擊部隊和敘利亞庫德族夥伴曾共同執行過一些低階任務。麥肯齊說，既然美軍及庫德族已在幼發拉底河東部一個很小區域重組，且已沿著敘利亞和伊拉克邊界，進入敘國東北部，他們可以重新展開攻打IS的較大規模任務。

主管美國敘利亞行動的巴格達美軍聯盟發表聲明說，美國官兵和數百名庫德族戰士22日已執行一項美國國防部稱之為大規模任務的行動，在敘國代爾祖爾省造成多名IS民兵死傷，且俘虜了10多名IS民兵。