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「中國電文」迴響強烈 西門子不得不辯解

2019-11-26 12:41德國之聲 德國之聲中文網

「是洗腦，而不是職業培訓。」－這是國際記者調查團(ICIJ)在調查中共在中國新疆對維吾爾人以及其他少數民族進行大規模系統關押與監控之後，做出報導的主要結論。「中國電文」的公布，讓人們對鮮為人知的關押細節有了很多了解。它也推翻了北京政府一貫強調的「自願原則」。

人權工作者估計，數十萬人乃至一百萬人被關押在再教育營。文件顯示，這些人一般被關押一年，此外，由高科技輔助的「一體化聯合作戰平台」全方位地收集數據，對嫌疑者進行監控。在國外，中國政府利用大使館以及領事館追蹤維吾爾人，一旦這些人回到中國，也會立即受到關押。

德國政府對這輪媒體揭露的內容表示憂慮。周一，德國聯邦政府发言人賽博特（Steffen Seibert）再次表示，中國應允許聯合國的人權專員不受阻攔地進入新疆地區考察實情。周二（11月26日），德國外交部長馬斯（Heiko Maas） 對《南德意志報》表示，「果真有數十萬維吾爾人受到關押的話，國際社會不可對此置若罔聞。」他說，透明度非常必要，而最重要的是，讓聯合國人權事務最高官員這樣的獨立機構進入該地區。馬斯強調，「人權不可討價還價，它是普世價值。」

德國聯邦議院人權委員會主席延森（Gyde Jensen）向德新社表示，「中國電文」最終讓人們對關押營是否存在的懷疑煙消雲散，它證實了「北京系統性施暴與迫害」，「北京必須面對國際社會對文化滅絕負有責任。」她呼籲歐盟應制裁新疆自治區黨委書記陳全國以及其他高官，也認為德國應在聯合國安理會推動將維吾爾人事宜納入討論議題。

她還表示，在當地作業的大眾汽車公司以及西門子公司應該擔負起關注人權的義務。

西門子：咨詢過中國電子科技集團

西門子公司一名发言人向德國之聲承認，該公司提供中國電子科技集團（CETC）咨詢服務，尋找生產設備的智能解決方案。

他說，西門子向其他很多客戶提供同類優化以及標准化解決方案。同時，西門子提到新疆監控事宜時強調，該公司所提供的服務不涉及終端產品。回答是否審核同CETC的關系時，西門子表示，「目前，我們密切關注局勢的发展。」

國際調查記者團寫道，中共在新疆依賴高科技的監控和關押手段是「第二次世界大戰以來最大規模的對少數宗教族群的迫害」，而德國的西門子公司從技術方面涉入了數據的收集。所謂「一體化聯合作戰平台」（Integrated Joint Operation Platform）是中國國企中國電子科技集團聯合其他企業研发的產品，它可以追蹤維吾爾人的每個行動。

根據聯邦德國工業協會的數據，目前中國有著大約5200家德國公司，涉及的就業人數高達100萬。去年，德中兩國之間的貿易額高達2000億歐元，中國是德國最大的貿易伙伴。

貝塔斯曼基金會中國問題專家巴持（Bernhard Bartsch）說，「柏林希望繼續維護數十年來建立和发展起來的伙伴關系，這裡經貿關系首當其沖，雙方在其中都受益很大。但柏林必須清醒過來，減少(對北京)的依賴。」

本文章由德國之聲授權提供】

英國呼籲中國大陸允許聯合國的人權觀察員，能「立即且不受限地」訪問新疆。圖為新疆的...
英國呼籲中國大陸允許聯合國的人權觀察員，能「立即且不受限地」訪問新疆。圖為新疆的再教育營。 路透
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