全球20家最佳航空出爐 紐西蘭航空奪冠 長榮第八

2019-11-26 12:29 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



全球知名航空公司評鑑網站AirlineRatings.com 於25日公布2020年全球20大最佳航空公司排名，前三名分別是紐西蘭航空、新加坡航空和全日空航空，而台灣人常搭的國泰航空和長榮航空也入榜。

AirlineRatings.com指出，紐西蘭航空拔得頭籌的原因為機上創新、營運安全、環境領導力和員工的積極性，「這些因素使該航空公司成為顯著的產業領導者」。

2020年的AirlineRatings.com大獎由七位經驗豐富的編輯負責評選，根據國際產業、政府安全審核及12個關鍵指標來判斷，包括飛機年限、旅客評論、盈利能力、員工關係和獲利等。

2020年全球最佳20大航空公司分別為：