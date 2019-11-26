全球20家最佳航空出爐 紐西蘭航空奪冠 長榮第八
全球知名航空公司評鑑網站AirlineRatings.com 於25日公布2020年全球20大最佳航空公司排名，前三名分別是紐西蘭航空、新加坡航空和全日空航空，而台灣人常搭的國泰航空和長榮航空也入榜。
AirlineRatings.com指出，紐西蘭航空拔得頭籌的原因為機上創新、營運安全、環境領導力和員工的積極性，「這些因素使該航空公司成為顯著的產業領導者」。
2020年的AirlineRatings.com大獎由七位經驗豐富的編輯負責評選，根據國際產業、政府安全審核及12個關鍵指標來判斷，包括飛機年限、旅客評論、盈利能力、員工關係和獲利等。
2020年全球最佳20大航空公司分別為：
1. 紐西蘭航空
2. 新加坡航空
3. 全日空航空
4. 澳洲航空
5. 國泰航空
6. 阿聯酋航空
7. 英國維珍航空
8. 長榮航空
9. 卡達航空
10. 維珍澳洲航空
11. 德國漢莎航空
12. 芬蘭航空
13. 日本航空
14. 荷蘭航空
15. 大韓航空
16. 夏威夷航空
17. 英國航空
18. 阿拉斯加航空
19. 美國達美航空
20. 阿提哈德航空（Etihad Airways）
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