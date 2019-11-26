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再教育營內幕曝光 英籲：讓聯合國人權觀察員進入新疆

2019-11-26 11:21聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

國際調查記者聯盟（ICIJ）24日公開文件，披露中國大陸新疆再教育營的詳細運作方式。對此，英國呼籲中國允許聯合國的人權觀察員，能「立即且不受限地」訪問新疆。

英國廣播公司（BBC）報導，由國際調查記者聯盟取得、全球17個媒體平台公布的文件顯示，新疆再教育營中的維吾爾族人如何被中國政府關押、灌輸思想和懲罰。

這些文件發現全新證據，打臉中國說法，即過去三年在新疆各地建立拘留營是為了自願的再教育，以打擊極端主義。

中國駐英國大使劉曉明否認此一指控，稱其為假新聞。他說，「部分西方人在新疆問題上誹謗中國，企圖編造藉口干涉中國內政，擾亂中國在新疆的反恐努力，並破壞中國的穩定發展」。

英國外交部發言人表示，「我們對新疆的人權狀況和中國政府日益嚴重的打壓行動深感憂心，尤其是對於有上百萬名維吾爾族穆斯林和其他少數民族遭到非法拘禁」。

英國外交部呼籲中國，允許聯合國觀察員能立即且不受限制進入新疆實地探訪。

該份被稱為「中國電文」的外流機密文件中，最關鍵的一份文件為長達9頁、由時任新疆維吾爾自治區黨委副書記兼新疆安全事務最高官員朱海侖親自批准的資料，其內容詳細指示再教育營的管理營運方針，並稱這些拘留營是戒備森嚴的監獄，有嚴格的紀律和懲罰，不允許逃跑。

文件的指示揭露遭關押者的生活如何被全方位監控：「在技能工作期間，『學員』應有固定的床位、排隊位置、教室座位和崗位，並嚴禁擅自調換。」

此外，還有行為規範和紀律的要求，從起床、點名、洗衣服、上廁所、用餐、學習到就寢睡覺，學員都應嚴格落實。

英國呼籲中國大陸允許聯合國的人權觀察員，能「立即且不受限地」訪問新疆。路透
英國呼籲中國大陸允許聯合國的人權觀察員，能「立即且不受限地」訪問新疆。路透
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