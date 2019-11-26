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英國實驗證明 太陽能電場能協助全天候供電

2019-11-26 00:19經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

在一項突破性實驗證明太陽能電場能在夜晚平衡電網後，未來可能很快能在全天候電力系統扮演重要角色。

英國國家電網公司（National Grid）本月稍早使用東薩塞克斯（East Sussex）的太陽能電場調節整晚的電壓波動，證明太陽能電場不需日照也能讓燈光發亮。

這座太陽電場的母公司Lightsource BP表示，只需花很少錢調整這項計畫的電力設施，便能在短短兩秒內幫助平衡電網。該公司的營運長Kareen Boutonnat表示：「我們已經證明太陽能電場能在整個電力網扮演更大的角色，而這只是開始而已。」

這項突破可能意味著，不久之後英國的太陽電場能在夜晚幫助穩定電網，能省下4億英鎊的更換電網或建造新電廠費用。在太陽能電場，通常用變流器（inverter）把太陽能轉換為電流。但到了晚上，電網時常會不太穩定，運用變流器便能讓電網的電力適應於較正常的電壓。

Lightsource BP的技術總監Chris Buckland表示，變流器像是哈哈鏡，能反射發電網路的電壓，使其以稍微不同的水平回到電網中。

在風能充沛但電力需求低的大風夜晚，太陽能電場有助於避免電網的電壓升太高；在冬天無風且電力需求高的夜晚，也能幫助防止電壓降太低。

Lightsource BP會在下月進行第二次的實驗，希望能在明年與英國國家電網公司達成商業協議。

英國

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