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研究：今年燃煤發電量有望減少

2019-11-26 00:05經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

根據Carbon Brief最新報告，2019年燃煤電廠所產生的電量可望減少3%，為歷來最大跌幅，有助減緩全球二氧化碳排放量的成長速度。

Carbon Brief還表示，今年全球燃煤發電的使用率約為54%，且這類電力的成本較高。Carbon Brief是個英國網站，專門報導氣候和能源政策發展以及氣候科學。

綠色和平組織能源問題高級分析師Lauri Myllyvirta說：「全球火力發電廠的平均產能利用率，今年可能下探到有史以來最低點，影響既有和計劃產能的獲利能力。產能利用率如此低，代表發電成本將升高，因為運作時間縮短，資本成本就由電能產出支付。」

根據這份報告，今年燃煤發電量會減少3%，相當於減少約300兆瓦時（terawatt hours），比2018年德國、西班牙和英國全年的燃煤總發電量還多。報告指出，燃煤電量下降的原因為數座美國大型電廠除役、印度燃煤發電量下降、中國大陸的火力發電量成長也減緩。這項分析是根據今年前七個到前十個月發電廠的資料而來。

來自乾淨能源的電力增加，加上對電力的需求成長趨緩甚至下滑，也是導致今年燃煤發電量可能減少的原因。大陸今年標售的第一批風力與太陽能發電計畫案，發電成本就和火力發電廠一樣。

燃煤是空汙最大的汙染源之一。這份報告也指出，去年發電廠二氧化碳排放量增加3%，卻占全球化石燃料碳排量增幅的一半。

碳排放火力發電廠英國

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