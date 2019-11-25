南韓與柬埔寨同意展開雙邊FTA可行性研究

2019-11-25 23:48 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



在南韓-東南亞國協（ASEAN）特別峰會25日在釜山登場之際，南韓與柬埔寨同意共同展開雙邊自由貿易協定（FTA）的可行性研究，以加強兩國經貿往來。

南韓貿易部長俞明希表示，南韓與柬埔寨將進行一年的FTA可行性研究，而這項FTA將有助於南韓企業深耕這個深具經濟成長潛力的東南亞國家。

南韓去年對柬埔寨的出口額為6.6億美元，高於2008年的2.94億美元，出口額也從1,800萬美元擴大至3.14億美元。南韓的出口以針織紡織、卡車及飲料為主，進口則以成衣與鞋子居多。