高盛慕天輝：台、韓企獲利帶頭衝 明年亞股俏

2019-11-25 16:53 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



各界對於2020年的市場展望陸續出爐，高盛集團策略師看好亞洲股市明年上漲，主要因科技硬體產業景氣復甦，帶動南韓、台灣的企業獲利領頭成長。

高盛策略師群在11月24日的報告中預估，若以美元計價，亞太股市明年總報酬率有望達8%，原因是全球景氣上揚，可望帶動企業獲利回升。高盛預估，日本除外的MSCI亞太指數成分企業整體獲利有望上揚11%，以南韓、印度與台灣的企業獲利成長幅度最高，分別可達22%、16%與13%。

高盛首席亞太股市策略師慕天輝（Timothy Moe）25日接受彭博電視訪問時表示：「科技硬體業今年歷經非常令人失望的獲利下滑後，我們認為明年將復甦。台灣今年表現格外良好，因此我們認為已大幅反映在股價上。南韓是我們認為風險-報酬比較好的市場。」

高盛對中國大陸股市維持「加碼」看法，不過預期澳洲、香港與新加坡明年獲利表現最疲弱。高盛對馬來西亞、泰國與澳洲的看法則是「減碼」。

以產業領域來看，科技硬體產業的投資建議獲調升至加碼，網路、媒體與消費零售類股也獲青睞。至於銀行、消費必需品、電信服務與公用事業則被評為減碼。

慕天輝表示：「在利率低檔且殖利率曲線平緩的世界中，要看好銀行是相當難的。這通常不利於銀行獲利，因此我們建議減碼銀行。」

與此同時，達斯（Mixo Das）在內的摩根大通策略師也預估科技產業帶動景氣復甦，而且是由南韓與台灣領頭。