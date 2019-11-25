他山之石／假新聞法上路 新加坡執法首例出現了

2019-11-25 15:55 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／即時報導



路透報導，新加坡上月實施「假新聞法」後，25日出現執法首例，政治人物畢博淵（Brad Bowyer）當日首度應財政部長要求，更正他質疑國營投資公司獨立性的臉書貼文。

根據星國政府核實網站的聲明，畢博淵以「不實及誤導」說法，宣稱星國政府影響國營投資公司淡馬錫控股公司（Temasek Holdings）及新加坡政府投資公司（GIC）的多項決定。

畢博淵說，在政府根據星國「防止線上虛假和操縱法案」（POFMA，即俗稱的假新聞法）提出要求後，他已在他的臉書貼文上方，貼出更正訊息，且附帶政府聲明連結。

畢博淵在他的臉書貼文中說：「遵循那項要求，我沒問題，因為我覺得，在必要時呈現某些觀點、澄清及事實更正訊息，這是公平的。」他還提醒所有針對星國內政及社會議題發言的人，尤其是具有影響力的人，在發言時要特別小心。

路透指出，畢博淵在英國出生，後來入籍新加坡，曾是星國執政黨及反對黨成員，但從未競選過公職。他在臉書上，自稱是個「關心時事、努力讓明天更好的新加坡人」。