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他山之石／假新聞法上路 新加坡執法首例出現了

2019-11-25 15:55聯合報 編譯馮克芸／即時報導

路透報導，新加坡上月實施「假新聞法」後，25日出現執法首例，政治人物畢博淵（Brad Bowyer）當日首度應財政部長要求，更正他質疑國營投資公司獨立性的臉書貼文。

根據星國政府核實網站的聲明，畢博淵以「不實及誤導」說法，宣稱星國政府影響國營投資公司淡馬錫控股公司（Temasek Holdings）及新加坡政府投資公司（GIC）的多項決定。

畢博淵說，在政府根據星國「防止線上虛假和操縱法案」（POFMA，即俗稱的假新聞法）提出要求後，他已在他的臉書貼文上方，貼出更正訊息，且附帶政府聲明連結。 

畢博淵在他的臉書貼文中說：「遵循那項要求，我沒問題，因為我覺得，在必要時呈現某些觀點、澄清及事實更正訊息，這是公平的。」他還提醒所有針對星國內政及社會議題發言的人，尤其是具有影響力的人，在發言時要特別小心。

路透指出，畢博淵在英國出生，後來入籍新加坡，曾是星國執政黨及反對黨成員，但從未競選過公職。他在臉書上，自稱是個「關心時事、努力讓明天更好的新加坡人」。

POFMA發言人說，上述由財長提出的更正要求，是上月新法實施以來的首例。新加坡認為，作為全球金融中心，國內有不同族裔及宗教人口，民眾又普遍可上網，該國面對假新聞時特別脆弱。人權團體曾關切，假新聞法會被用來扼殺言論自由，且讓異議噤聲。

新加坡25日出現「假新聞法」執法首例，政治人物畢博淵更正他質疑國營投資公司獨立性...
新加坡25日出現「假新聞法」執法首例，政治人物畢博淵更正他質疑國營投資公司獨立性的臉書貼文。圖擷自／畢博淵臉書
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