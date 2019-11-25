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窮國不理氣候變遷 有請宗教領袖

2019-11-25 15:45台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

德國之聲23日在巴基斯坦舉辦「生態伊斯蘭會議」，促使宗教領袖向民眾傳達包含環保思...
德國之聲23日在巴基斯坦舉辦「生態伊斯蘭會議」，促使宗教領袖向民眾傳達包含環保思想的故事，提升環保意識。(Photo by Wikimedia commons)
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開發中國家的人民往往為生計所苦，無暇關注氣候變遷的議題，傳統的信仰故事或許可以喚醒環保意識！德國之聲23日在巴基斯坦舉辦「生態伊斯蘭會議」，促使宗教領袖向民眾傳達包含環保思想的故事。

宗教影響力更大

根據《德國之聲》報導，氣候變遷在巴基斯坦幾乎未引起任何關注，大部分的人民為生活奮鬥，無暇關心環保議題，甚至將改善氣候變遷視為NGO或菁英階層的工作。環保人士指出，巴基斯坦的教育水準普遍低落，使得環保運動的推行更加困難。

德國之聲舉辦的「生態伊斯蘭會議」，期望藉由伊斯蘭教中包含環保思想的故事，傳遞給社會大眾，以提升對氣候變遷議題的關注。德國之聲台長林堡表示：「相較於政府和傳統媒體，宗教領袖有時候對市井小民更有影響力。作為媒體，我們可以促進宗教領袖和社會大眾的對話。」

伊斯蘭學者納克維指出，以伊斯蘭教為例，先知穆罕默德曾教誨穆斯林，善待其他人、動物甚至植物，人類無權傷害生態環境。10月22日曾來台演講的諾貝爾和平獎得主芒納星河，也常常在演講中提到斯里蘭卡的傳統頌讚：「祈求風調雨順，祈求豐衣足食，祈求人人歡喜」，表達出經濟成長兼顧環保與社會公平的思想。

窮國反受其害

《德國之聲》指出，由氣候科學家迪芬鮑和伯克的研究報告顯示，氣候變遷會加劇全球貧富不平等。

以巴基斯坦為例，全球暖化帶來更酷熱的夏天與乾旱； 22日國際特赦組織警告，巴國城市拉哈爾的空氣品質惡化，上萬民眾恐罹患呼吸道相關疾病。然而環保人士莫拉傑批評，巴國政府對於氣候變遷的作為很少。

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氣候變遷伊斯蘭德國

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