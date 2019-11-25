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雙腳截肢挑戰聖母峰！退伍軍人活出精彩第二人生

2019-11-25 13:08聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

哈利．布達．馬加爾（Hari Budha Magar）是一個雙腳膝上截肢者，他計畫明年春天登聖母峰，目前正在準備及募款

CNN報導，馬加爾在尼泊爾西部長大，19歲加入軍隊，通過嚴格的選拔過程進入英國皇家廓爾喀步兵團（Royal Gurkha Rifles），該兵團中的一旅由尼泊爾軍人組成，已在英國軍隊服役超過200年歷史。

馬加爾曾到五大洲出任務，擔任過狙擊手、秘密監察和軍醫，直到2010年他在阿富汗巡邏時被爆裂物炸傷，他的人生從此改變。

他被美國士兵營救，並且在巴格拉姆空軍基地（Bagram Air Base）進行兩次手術，接著轉送到英國接受更多治療。四年後，他以下士等級退役，那時他才35歲。

他說，「受傷之後，我不知道怎麼重新開始我的生活。老實說我掙扎過，因為我沒辦法自己上廁所、無法自己吃飯或洗澡」。

不過，馬加爾一步步重建獨立性、大量運動以恢復身體狀態，甚至開始登山。他與友人挑戰4700公尺的高山之後，覺得聖母峰計畫可行，又在2017年登了梅樂峰，高達6476公尺。

同樣雙腳截肢的紐西蘭籍登山客英格里斯（Mark Inglis）、中國籍登山客夏伯渝分別在2006年、2018年成功征服聖母峰。不過，上述兩位皆為膝下截肢者，若馬加爾成功，他將成為首位征服聖母峰的膝上截肢者。

他說，「膝上截肢跟膝下截肢很不一樣，膝下截肢可以將腿舉上舉下，不過沒有膝蓋的話，就會像企鵝一樣」。

馬加爾的諮詢人、On Course基金會創辦人辛普森（John Simpson）表示，馬加爾的聖母峰計畫花費估計約40萬美元。辛普森認為群眾募款可以幫助計畫可行，馬加爾也已開始進行至聖誕節止的募款活動。

同時，馬加爾表示他必須繼續前進，實現兵團「努力訓練，輕鬆打擊」的觀念。他說，這是他的第二人生，他希望可以在死之前把人生活到極致有意義。

雙腳膝上截肢的馬加爾預計明年春天挑戰登聖母峰。取自Hari Budha Maga...
雙腳膝上截肢的馬加爾預計明年春天挑戰登聖母峰。取自Hari Budha Magar臉書
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雙腳膝上截肢的馬加爾預計明年春天挑戰登聖母峰。取自Hari Budha Maga...
雙腳膝上截肢的馬加爾預計明年春天挑戰登聖母峰。取自Hari Budha Magar臉書
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聖母峰募款英國

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