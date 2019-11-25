唯二訪日教宗 會見「隱匿基督徒」

2019-11-25 12:56 世界日報 編譯 世界日報 編譯 胡夢瑋 ／綜合24日電



長崎因有許多「隱匿基督徒」而聞名。 美聯社 分享 facebook

天主教教宗方濟各（Pope Francis）訪問日本四天，他是繼若望保祿二世1981年訪問日本之後，史上唯二訪問日本的教宗。方濟各24日在長崎主持彌撒，多名基督徒從凌晨就開始排隊等候。

路透報導，日本兩大宗教為佛教和神道，在日本約1億2600萬的人口中只有1%為基督徒，當中約53萬6000人為天主教徒。

59歲的教徒山野明美說：「這就像是夢一般，我好興奮。我昨晚看到電視時，幾乎哭了出來。當時電視畫面顯示長崎場景，背景播放著讚美詩。」「上一任教宗來的時候，我也在這裡。我認為，有生之年能看到兩位教宗非常不可置信。這就像是奇蹟一般。」

66歲的久松千鶴子說：「這是我第2次在日本看到教宗，我的心臟跳得好快。」

長崎因有許多「隱匿基督徒」而聞名。日本曾禁止基督教相關活動長達250年，這段期間，部分基督教徒沒有放棄他們的信仰或為信仰殉道，而是選擇隱匿身分，將自己的信仰與佛教及日本本土宗教神道教元素融合。

日本西南部仍有逐漸減少的隱匿基督徒，部分的隱匿基督徒預計與教宗方濟各見面。

日本菁英階層中基督徒比例高，有些非基督徒菁英也會念私立基督教學校。日本上皇后美智子在初中、高中及大學皆是就讀聖心學校（Sacred Heart）。

日本有兩屆首相是天主教徒，包括1918-1921年在任的原敬首相及現任的財務大臣麻生太郎，麻生太郎在2008-2009年曾任首相。1948-1954年的首相吉田茂則在臨終前受洗。