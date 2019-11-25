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瑞典環保少女童貝里是時光旅客？網友有圖為證

2019-11-25 12:34聯合報 編譯季晶晶／即時報導

衛報報導，推特網友上周瘋傳一張120年前拍的歷史照片，照片裡的女孩和如今盛名遠播的瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）神似；網友熱議童貝里可能是來自未來的時光旅客， 在氣候危機爆發前趕來拯救人類。　

1898年，瑞典裔美國紀實攝影師黑格（Eric Hegg）在荒蕪的加拿大育空地區拍到3名淘金兒童，照片中最左側的女孩，不管模樣和神態，與為氣候變遷議題振臂疾呼、16歲的童貝里幾乎一模一樣。　

劇作家史川傑（Jack Stranger）在推特上發文說：「對於疑惑『如果她來自未來，又如何存在於過去』的那些人：身為時光旅客，她顯然可以造訪任何時代。她明顯嘗試回到120年前，但行不通，現在她人到了這裡。顯然是這樣！」

攝影師黑格沒有標註照片裡3名小朋友的名字，很難確認他們的身分，他只留下時間和地點。但這張照片逼真呈現出當時許多家庭夢想淘金致富的瘋潮。

在拖著沉重攝影器材走遍育空之際，黑格自己也不時玩票淘個金，但從來沒真的挖到金礦。

華盛頓大學的檔案管理員不認為他們典藏的這張照片，足以被視為童貝里進行時光旅遊的證據。

黑格的老照片捐給華盛頓大學已經超過50年前，管理人員熟知這張照片，但不是因為裡面的小女孩長得童貝里，而是因為這麼小的孩子竟然也參與礦務工作。

管理員歐伯格表示：「以前這張照片大約有15到20通詢問電話，現在接到超過上百通，都請求使用這張照片。」

華盛頓大學的數位藏品自1997年起開放線上搜尋。這張照片爆紅的原因可能是臉部辨識軟體在搜尋童貝里時， 錯誤挑中這名年輕小礦工。

盛名遠播的瑞典環保少女童貝里因與一張1898年照片中的女孩神似，被網友戲稱為時光...
盛名遠播的瑞典環保少女童貝里因與一張1898年照片中的女孩神似，被網友戲稱為時光旅客。取自推特＠history2cool
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瑞典環保少女童貝里。美聯社
瑞典環保少女童貝里。美聯社
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攝影華盛頓瑞典環保

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