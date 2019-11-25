中共派員進澳洲國會？ 車商死亡案疑點重重

2019-11-25 11:27 德國之聲 德國之聲



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(德國之聲中文網)澳大利亞安全按情報機構周日(11月24日)罕見发布一份聲明，稱正在調查中國試圖在澳國國會安插間諜的案件。此前，澳大利亞一家電視台披露，一個疑似中國間諜的網絡促請居住在墨爾本的豪華車商Bo "Nick" Zhao競選澳國國會議員，更為之向其提供了1百萬澳元（約48億人民幣）的資金。

澳大利亞情報局(ASIO)局長布傑斯（Mike Burgess）在聲明中說，"情報機構會嚴肅對待"電視節目報道的相關指責。"澳大利亞人民可以放心，安全情報局早就在關注媒體今天報道的案件。"

路透社試圖聯絡中國駐澳大利亞使館官員對該案表態，但沒有成功。

根據《悉尼先驅晨報》(Sydney Morning Herald)與電視台"60分鐘"以及另一報紙《時代報》（The Age）聯合发布報道，援引了這名趙姓車商的盟友以及西方國家情報機構的消息來源，稱一年前，趙姓車商向澳大利亞情報局呈報了另一名墨爾本商人的滲透企圖。今年3月，趙姓車商被發現死於一家酒店的客房裡。

澳國情報局長沒有對該案做進一步評論。他在聲明中說，他肩負著保護澳大利亞的民主制度以及維護主權的義務。"外國情報機構懷有敵意的活動將繼續真實的威脅我們國家安全。澳大利亞情報局會繼續抵抗來自外國情報機構的間諜活動。 "

澳大利亞自然資源十分豐富，近幾年來，由此對北京插手堪培拉事務的指責聲漸高，兩國之間的關系迅速降溫。不過中國仍然是澳大利亞最大的貿易伙伴。

就在幾天前，一名自稱是中國情報機關特工的男子王立強逃到澳洲，向該國情報局提交了北京在台灣、澳大利亞等海外地區進行干預的內部情報，並透露了中國在香港高級軍事情報人員的身份。王立強目前同妻子和兒子生活在雪梨，並已向澳大利亞當局提出政治避難申請。

上周六，上海公安局靜安分局发布"情況通報"，稱王立強是無業涉案的在逃人員，他所持有的證件均為偽造。王立強，現年26歲，福建南平人，曾多次因詐騙罪被立案調查，曾被判刑一年零三個月，緩刑執行。今年4月，上海公安局靜安分局以涉嫌詐騙罪對王立強立案偵緝調查。

李魚/羅法(路透社、法新社)

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