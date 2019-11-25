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載著上萬隻綿羊的貨輪翻覆！只救起32隻 事故原因不明

2019-11-25 09:15聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

載著1萬4600隻綿羊的大型貨輪24日在羅馬尼亞附近海域翻覆，當地救難隊至少救起32隻綿羊，不過多數可能已經溺斃。

BBC報導，Queen Hind號從羅馬尼亞東南邊城市康斯坦察的米迪亞港（Midia）啟程後翻覆。

船上20餘名敘利亞船員全數獲救，其中一名船員因低溫被送往醫院。救難隊發言人安娜瑪莉亞（Stoica Anamaria）表示，這名船員掉入海中不過很快就被救起來，其他船員目前在港口安全無事。

這場綿羊救援行動出動羅馬尼亞警方、消防隊以及海巡隊。救援隊救起至少32隻綿羊，但救援單位表示許多綿羊可能已經溺斃了。

據報導，目前還不知道輪船翻覆原因，救難隊營救完羊隻、打撈船艘後會進行調查。

這艘船隻在當地時間12時左右離開米迪亞港前往沙烏地阿拉伯吉達市。該港口主要用來供應附近工業及石化設施原油，也被用來出口活體動物，羅馬尼亞為歐盟最大的活體動物出口國。

羅馬尼亞動物權利組織Acebop呼籲立即展開調查事故原因，該組織主席潘娜（Mary Pana）向法新社表示，「我們機構對於輪船翻覆一事感到驚訝。如果不能在長距離運輸中保護動物，應該要禁止」。

羅馬尼亞附近海域一艘在著上萬隻綿羊的貨輪翻覆。法新社
羅馬尼亞附近海域一艘在著上萬隻綿羊的貨輪翻覆。法新社
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羅馬尼亞附近海域一艘在著上萬隻綿羊的貨輪翻覆。法新社
羅馬尼亞附近海域一艘在著上萬隻綿羊的貨輪翻覆。法新社
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羅馬尼亞事故低溫

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