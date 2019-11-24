失明非裔生被逐離場醜聞 牛津辯論社和而不同僅流於表面？

2019-11-24 22:57 香港01 記者伍振中／報導



約翰遜出身自「首相搖籃」伊頓公學，入大學後成為牛津辯論社主席。 路透社 分享 facebook

牛津大學辯論社（Oxford Union Society）近日捲入種族歧視風波。一名加納裔失明碩士生阿扎瑪提（Ebenezer Azamati）被粗暴趕離辯論大會，引來校園內及外界批評，認為辯論社處理事件不當。辯論社主席麥格拉思（Brendan McGrath）最終辭職道歉。

說起擁有200年歷史的牛津辯論社，過去出產大量政壇精英及議政人才，但也曾掀起過不少風波，成為校內外人士舌筆論戰之地。

失明非裔生被保安員驅逐經過：

事件發生在10月17日。當日身為辯論社會員的阿扎瑪提進入辯論社會場後，一度離開用膳，結果再次回到會場後，保安以滿座為由要求他離開。儘管在場有人讓位給阿扎瑪提，但保安仍以粗暴方式拉他離場，即場有人表示不滿。

事情繼續發酵，《星期日泰晤士報》報道，辯論社主席麥格拉思召開紀律委員會，指當時阿扎瑪提抗拒保安時曾經使用暴力，一度撤銷其會員資格。麥格拉思的指控惹來部分會員不滿。其中當時在場的學生Henry Hatwell目擊完整情況，指控是保安按着阿扎瑪提的手臂，強行搶走他的會員證，捉住他的腳踝，強行拖離現場。

經過上周六（16日）的上訴聽證會，麥格拉思決定撤回對阿扎瑪提的指控，並對事件所造成的不便致歉。不過，事件仍未平息。牛津大學非洲協會（Oxford University Africa Society）發起聯署，要求麥格拉思辭任辯論社主席一職。一日間，已經取得超過1000個聯署。周六同日，辯論社邀請了前首相文翠珊作嘉賓演講，非洲協會也號召了超過100名學生，在會場外抗議辯論社處理不公，指麥格拉思必須下台。最終，麥格拉思在備受壓力下，於周三（20日）發表聲明，宣布辭職。

不過，阿扎瑪提認為，即使麥格拉思辭職，也沒有闡明日後辯論社倘若遇上同類有關種族及其他平權的爭議事件，會以什麼的態度處置解決。他表示，辯論社應該要解釋它將來應要如何改善，這樣，才讓麥格拉思的辭職聲明變得具意義。阿扎瑪提同時感激在事件中支持他的所有人。

以廣納觀點聞名 卻容不下弱勢？

牛津大學辯論社成立於1823年，是全英國最古老的大學聯盟之一，也是全球享負盛名的學生組織。辯論社的行政系統獨立於牛津大學及學生會，過去一直有邀請世界頂尖精英前來演講的傳統。現任首相約翰遜（Boris Johnson）、保守黨下議院領袖李思銘（Jacob Rees-Mogg）、蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩（Michael Gove），也曾經擔任辯論社主席。

過往辯論社一直以秉持言論自由傳統、去意識形態、去政治化的包容性辯論平台自居，也因此邀請過很多具爭議性的人物前來演講，例如2007年曾邀請過被指同情德國納粹的右翼英國作家大衛歐文（David Irving）和極右政黨英國國家黨（BNP）前主席尼克格芬（Nick Griffin）前來演講，引來大批反對學生在會場靜坐抗議。

阿扎瑪提的身份是一名非裔失明學生，這兩點已足以讓外界討論辯論社對種族弱勢和殘疾弱勢的看法。牛津辯論社向外界標榜包容的核心價值，不理任何政治價值觀、地位。不過，本應合法進入會場的阿扎瑪提在眾目睽睽下被保安強制帶走，辯論社主席不但沒有保護阿扎瑪提，而且最初更指控阿扎瑪提首先使用暴力，所以才引起廣泛批評。反對辯論社做法的學生認為，辯論社實際上根本未能做到海納百川的包容原則，言行不一致，最終便發酵成難以收拾的聲望危機。

擁有加納血統的《衛報》記者Afua Hirsch在其評論文章中提到，事件中的主人翁、25歲的阿扎瑪提出生自加納非常貧窮的農民家庭，憑獎學金入讀牛津，認識他的人形容他「溫和、仁慈、良善、具學術天分」。礙於失明，他經常都睡得很少，讓自己有更多時間去印參考書，使其學業成就更令人讚嘆。

事實上，牛津大學本身的非裔學生取錄率很低（根據牛津大學的官方數字，2018年收錄的非裔學生佔2.6%），加上辯論社傳統的排他性氛圍，令它很難造就一個民主空間，容納不同背景的學生。

她回想自己就讀牛津大學時，有數名非裔同學也是辯論社的會員。他們經常說道，儘管已定期出席過很多次辯論會，但他們每當進入會場，總是要經過盤查程序。由此可以，牛津辯論社今日仍存在種族歧視問題。

牛津作為全球頂尖的高等學府，被視為代議士搖籃的牛津辯論社，更是精英之中的精英俱樂部，承載悠久英式議論傳統，出產大批優秀的議政人才。此刻面對近年來最嚴重的爭議，領袖辭職固然可以為事件降溫，但歸根究底，作為一間得以獨立於校系以外的學生組織，如何表現出類拔萃而又能廣納不同的高尚素質，在牛津大學芸芸尖子之間立下榜樣，亦是最應該值得思考的一點，也能體現其醇厚的存在價值。

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文章授權轉載自《香港01》