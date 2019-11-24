失蹤大阪12歲女童尋獲 被囚期間一天僅一餐

2019-11-24 22:36 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／即時報導



日本共同社報導，本月17日失蹤的大阪12歲女童赤坂彩葉，於23日在栃木縣尋獲。警方在赤坂指稱的地點，也尋獲一名疑似被監禁的15歲少女。他們已逮捕涉嫌誘拐及監禁未成年少女的35歲男子伊藤仁士。

警方24日表示，赤坂說在被囚禁的期間，用餐和沐浴的時間和次數被嚴格限制。警方引述赤坂的話表示：「在被囚禁的期間，一天只能吃一餐，兩天才能洗一次澡。」

赤坂告訴警方，她大約在本月10日於社群媒體認識伊藤，而他們當時決定大約4、5天後於大阪一座公園見面。

警方指出，35歲的伊藤當時發簡訊邀請12歲的赤坂到栃木縣小山市的住處。然而，伊藤否認這些指控。伊藤在簡訊中也說，有另一名少女已待在他家約6個月，希望赤坂能成為該名少女的「聊天夥伴」。

警方在搜索伊藤家中時，發現赤坂被拔除SIM卡並關機的智慧型手機。

赤坂告訴警方，伊藤拿走他的鞋子和手機，並趁來自茨城縣的15歲少女和伊藤在睡覺時逃脫。調查消息來源顯示，該名15歲少女在今年6月被家人通報失蹤。

茨城縣警方24日表示，他們在今年7月曾前往伊藤住處，並在他自願的情況下訊問他，但無法確認15歲少女是否就在伊藤家中。茨城縣一名警官表示，這名現在已和家人團聚的15歲少女不是被拘禁，因為她告訴警方，她「為了避免被發現而不出門」。