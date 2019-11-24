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葉門內戰近5年！剛出生嬰兒雙頰凹陷、肋骨突出如骷髏

葉門內戰近5年！ 剛出生嬰兒雙頰凹陷、肋骨突出如骷髏

2019-11-24 20:10聯合新聞網 綜合報導

葉門首都沙那一名剛出生的嬰兒，躺在保溫箱內，但他因嚴重營養不良導致瘦骨嶙峋。美聯...
葉門首都沙那一名剛出生的嬰兒，躺在保溫箱內，但他因嚴重營養不良導致瘦骨嶙峋。美聯社
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位於阿拉伯半島南端的葉門（Yemen）陷入內戰近5年，長期戰亂使得成千上萬人民喪生、飢荒肆虐，葉門更被聯合國評為世上「人道主義危機」最嚴重的地方。近日有名剛出生的嬰兒，原本該是胖嘟嘟的可愛寶寶，卻因嚴重營養不良導致肋骨清晰可見，雙頰更凹陷宛如骷髏，令人十分不捨。

根據「每日郵報」報導，一名剛出生的嬰兒躺在保溫箱內熟睡，但他不僅雙頰凹陷，一根根肋骨更是清晰可見，模樣宛如骷髏令人十分心疼，該名營養不良的嬰兒目前住在葉門首都沙那（Sanna）的一間醫院當中。

將近5年的內戰令葉門生靈塗炭，但是戰爭並非沒有轉機，聯合國大使葛瑞菲斯（Martin Griffiths）指出葉門什葉派叛軍「胡賽運動」(Houthi Movement)自9月20日宣布停止對沙烏地聯軍的無人機、導彈發動攻擊，情況已維持2個月；雙方領袖經過86天協商後，同意為了更遠大的目標努力，葛瑞菲斯解釋這項進展為「能快速透過政治手段解決葉門內戰的催化劑」。

此外，葛瑞菲斯22日表示，目前葉門當局和什葉派叛軍「胡賽運動」之間的衝突明顯降溫，過去兩周的空襲事件相較以往已減少80%以上，雙方有機會為葉門的和平邁出一大步。

葉門一名剛出生的嬰兒，因營養不良導致雙頰凹陷、肋骨輪廓清晰可見。美聯社
葉門一名剛出生的嬰兒，因營養不良導致雙頰凹陷、肋骨輪廓清晰可見。美聯社
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葉門一名剛出生的嬰兒，因營養不良導致雙頰凹陷、肋骨輪廓清晰可見。法新社
葉門一名剛出生的嬰兒，因營養不良導致雙頰凹陷、肋骨輪廓清晰可見。法新社
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葉門什葉派嬰兒戰爭聯合國

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